Barroso diz que momento exige compromisso democrático dos candidatos

Luís Roberto Barroso vai participar do seminário Crédito: Nelson Jr | STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso defendeu hoje (28) a reafirmação do pacto democrático do país. Segundo ele, com vistas a se preservar a estabilidade institucional do país, os compromissos democráticos deverão ser assumidos se você ganhar ou se você perder.

Acho que este é um momento de reafirmação dos nossos compromissos democráticos, disse. Você não sabe se você vai ganhar ou se vai perder e, mesmo assim, você tem que assumir compromissos que, portanto, valham se você ganhar ou se você perder, disse em palestra na 18ª edição do Congresso de Corretores de Seguros (Conec), realizado na capital paulista.

A primeira proposição de reafirmação dos compromissos democráticos é: quem ganhar leva. A segunda é que quem leva, governa de acordo com as regras do jogo democrático e respeitando os direitos fundamentais de todos, acrescentou.

Barroso destacou que, no regime democrático, as divergências devem ser absorvidas institucionalmente e civilizadamente. Segundo ele, o jogo democrático permite que os perdedores disputem novamente as eleições e tentem ganhar.