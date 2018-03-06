Barroso autoriza quebra do sigilo bancário de Temer

Em nota, o Palácio do Planalto informou que vai solicitar e divulgar os extratos do presidente.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer no inquérito que investiga o Decreto dos Portos. Em nota, o Palácio do Planalto informou que vai solicitar e divulgar os extratos do presidente.

"O presidente Michel Temer solicitará ao Banco Central os extratos de suas contas bancárias referentes ao período mencionado hoje no despacho do iminente ministro Luís Roberto Barroso. E dará à imprensa total acesso a esses documentos. O presidente não tem nenhuma preocupação com as informações constantes suas contas bancárias", diz a nota.