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STF

Barroso autoriza quebra do sigilo bancário de Temer

Planalto diz que dará total acesso aos extratos do presidente

Publicado em 06 de Março de 2018 às 00:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 00:27
Em nota, o Palácio do Planalto informou que vai solicitar e divulgar os extratos do presidente. Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer no inquérito que investiga o Decreto dos Portos. Em nota, o Palácio do Planalto informou que vai solicitar e divulgar os extratos do presidente.
> Habeas corpus de Lula será julgado nesta terça-feira (06) no STJ
"O presidente Michel Temer solicitará ao Banco Central os extratos de suas contas bancárias referentes ao período mencionado hoje no despacho do iminente ministro Luís Roberto Barroso. E dará à imprensa total acesso a esses documentos. O presidente não tem nenhuma preocupação com as informações constantes suas contas bancárias", diz a nota.

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