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STF

Barroso autoriza deputado federal preso a retomar o mandato

João Rodrigues (PSD) vai cumprir semiaberto e voltar a receber salário

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 02:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 02:01
O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal Crédito: @BlogdoNoblat | Twitter
O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu, nesta quinta-feira, uma liminar ao deputado federal João Rodrigues (PSD)  preso desde março na Papuda, em Brasília  para que ele seja transferido do presídio para uma unidade compatível com o regime semiaberto. O parlamentar foi condenado a cinco anos e três meses por fraude e dispensa irregular de licitação. Barroso determinou ainda que Rodrigues retome o mandato na Câmara. O deputado voltará a receber o salário e benefícios.
Barroso atendeu o pedido da defesa do parlamentar, que contestou o fato de o deputado estar em regime fechado, quando a pena deveria ser cumprida no regime semiaberto. Na decisão, o ministro concedeu a liminar para que o deputado seja transferido da Papuda para uma unidade compatível com o regime o semiaberto, ou então para um presídio onde possa usufruir dos benefícios do regime a qual foi condenado.
João Rodrigues deve voltar à Câmara já na próxima segunda ou terça-feira.
Na quarta-feira, a Mesa Diretora da Câmara chegou a convocar o primeiro suplente, Edinho Bez (MDB), para que a partir desta sexta assumisse o mandato no lugar de Rodrigues, que estaria extrapolando os 120 dias regimentais para o afastamento. Também foi retirado o apartamento funcional, e cortado o salário e a cota de gabinete.
Em fevereiro, a Primeira Turma do STF determinou a execução da pena do parlamentar, que foi condenado em 2010 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Os ministros do STF rejeitaram o recurso do deputado porque entenderam que não cabe ao STF fazer novas análises de provas. Dessa forma, foi mantida a condenação do TRF-4. Assim, como ele não foi encontrado seu nome foi colocado na lista da difusão vermelha da Interpol como procurado pela Justiça.
Além disso, à época, policiais federais descobriram que o parlamentar cancelou uma viagem de Orlando para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e comprou a volta dos Estados Unidos para Assunção, capital do Paraguai. Segundo o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, chefe da PF no Aeroporto de Guarulhos, Rodrigues pretendia passar quatro dias no país vizinho. Ele pretendia retornar ao Brasil depois que a execução da pena caísse em prescrição.
Após a prisão, a Comissão de Ética instaurou um processo contra ele, mas até o momento ele mantém o salário e todas as verbas do gabinete. Ele foi o terceiro deputado a ser preso durante a atual legislatura. Também foram presos os deputados Paulo Maluf (PP-SP) e Celso Jacob (PMDB-RJ).
 

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