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Sob sigilo

Barroso autoriza acesso de Temer a inquérito sobre Decreto dos Portos

Defesa pediu acesso ao conteúdo do inquérito que autorizou quebra de sigilo do presidente

Publicado em 14 de Março de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 13:38
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na noite desta terça-feira (13) que a defesa do presidente Michel Temer (PMDB) tenha acesso aos autos do inquérito que investiga irregularidades na edição pelo presidente de um decreto que alterou regras do setor portuário. Parte do conteúdo se encontra sob sigilo. O acesso não se dará imediatamente, e sim após o cumprimento de medidas determinadas na investigação.
O ministro do STF Luís Roberto Barroso Crédito: Nelson Jr | STF
"Defiro o pedido formulado pela defesa tão logo esteja documentada nos autos a prova decorrente das diligências sigilosas deferidas, nos termos expressos da Sumula Vinculante nº 14, do STF, e do art. 7º, XIII, do Estatuto da OAB", decidiu o ministro.
O pedido da defesa foi de acesso aos autos do inquérito - principalmente à decisão em que o ministro relator teria autorizado a quebra de sigilo do presidente da República, mantida em segredo. Apesar de o ministro não confirmar, o jornal "O Estado de S. Paulo" apurou que Barroso determinou no dia 27 de fevereiro a quebra do sigilo bancário do presidente Temer.
A decisão do ministro não esclarece se todos os documentos relativos a esse inquéritos serão entregues, mas essa é a compreensão da defesa do presidente da República.
Barroso também enviou uma cópia do pedido de defesa para a Polícia Federal, onde estão os autos do inquérito.

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