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Barrados na visita a Lula, governadores deixam registro de indignação

Juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba negou a dez chefes de Executivos estaduais encontro ao ex-presidente preso na Lava Jato

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 19:26
Flávio Dino Crédito: Reprodução | Facebook
Frustrados por terem sido barrados em visita a Lula, governadores afirmam ter registrado indignação na Polícia Federal. O governador do Maranhão Flávio Dino (PC do B) afirmou nesta terça-feira (10) que os dez chefes de Executivos estaduais também deixaram carta em apoio ao ex-presidente.
A juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba negou pedido para a realização do encontro na Sala Especial em que o petista cumpre pena de 12 anos e um mês no caso triplex desde sábado (7). Dino falou em vídeo transmitido pela página de Facebook do ex-presidente.
Eu fiquei surpreso com o fato de não termos conseguido que o presidente Lula tivesse um direito respeitado e assegurado na Lei de Execução Penal que é o direito à visita, está no artigo 41 infelizmente mais uma decisão inexplicável wm que se considerou que seria uma espécie de privilégio, afirmou Dino.
Para Dino, privilégio é o que não está na lei e, nesse caso, está na lei [a previsão de visitas].
Foi negado de modo que deixamos o registro da nossa indignação e, ao mesmo tempo, manifestamos a nossa solidariedade pessoal e política ao ex-presidente lula mediante entrega de uma carta assinada por três senadores. Vamos continuar insistindo para que esse direito do ex-presidente Lula seja repeitado, afirmou.
Ao vetar a visita de políticos ao ex-presidente, a juíza Carolina Lebbos decidiu expressamente não há fundamento para a flexibilização do regime geral de visitas próprio à carceragem da Polícia Federal.
A magistrada destacou trecho da ficha individual do apenado, referindo-se à decisão do juiz Sérgio Moro, que mandou prender Lula. Além do recolhimento em Sala do Estado Maior, foi autorizado pelo juiz a disponibilização de um aparelho de televisão para o condenado.
Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégios quanto a visitações, aplicando-se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal, a fim de não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública, também não se justificando novos privilégios em relação aos demais condenados.

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