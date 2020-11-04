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Eleições 2020

Barbozinha: veja as propostas do candidato a prefeito de Colatina

A Gazeta entrevistou o candidato a comandar a cidade do Noroeste do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para  economia, geração de empregos, juventude e finanças. Veja o vídeo

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 16:51
O candidato a prefeito de Colatina Barbozinha (PTB) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista do empresário é a primeira da série de conversas promovidas por A Gazeta com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas nesta quarta (4) e quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Barbosinha (PTB)
Barbozinha é candidato a prefeito de Colatina Crédito: Divulgação/ Assessoria
O candidato Nilton Antonio Barbosa (PTB), conhecido como Barbozinha, é empresário e tenta pela primeira vez chegar ao comando do Executivo colatinense. Aos 62 anos, ele atua no setor de transportes. Atualmente, ocupa o cargo de presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas do Noroeste do Espírito Santo e é vice-presidente da Federação dos Transportadores Autônomos de cargas do Estado. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Colatina

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, embora não exclusivo, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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