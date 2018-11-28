Bancada evangélica tenta emplacar nomes no governo Jair Bolsonaro

Evangélico, o senador(PT-ES), não reeleito, é visto como um bom nome, mas faria parte da "cota pessoal" de Bolsonaro, segundo integrantes da bancada. "Entendemos que ele (Malta) tem méritos próprios, fez por merecer. Se o presidente não escolher ele depois de tudo o que ele fez na campanha será ingratidão", disse um parlamentar ao Broadcast Político.