Bancada capixaba vai cobrar soluções para gargalos do ES

Com a promessa de cobrar resultados efetivos quanto aos passivos deixados pela União ao Espírito Santo, principalmente em investimentos, os 10 novos deputados federais e dois senadores foram empossados ontem, em Brasília, para poder iniciar os trabalhos legislativos a partir da próxima semana.

Na Câmara, cinco novatos já assumiram suas cadeiras: Amaro Neto (PRB), Felipe Rigoni (PSB), Josias da Vitória (PPS), Lauriete (PR) e Soraya Manato (PSL).

Entre os reeleitos, Evair de Melo (PP), Helder Salomão (PT), Norma Ayub (DEM) e Sérgio Vidigal (PDT) foram empossados, além de Paulo Foletto (PSB), que embora já tivesse anunciado que vai se licenciar do mandato para assumir a Secretaria Estadual de Agricultura, participou da sessão na Câmara dos Deputados.

Ele deve formalizar o pedido de licença na próxima segunda-feira e, em seguida, o suplente Ted Conti (PSB) já poderá ser convocado. Ted, inclusive, esteve presente nas sessões de ontem para conhecer a área física e ir se ambientando ao Legislativo.

No Senado, Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS) assumiram suas vagas, unindo-se a Rose de Freitas (Podemos), que está na metade do mandato.

A retomada de antigas questões do Estado que ainda são gargalos, como a ampliação do Porto de Vitória, duplicação da BR 262 e criação de ferrovia devem receber uma atenção especial da bancada capixaba, agora com nova composição.

“São projetos estratégicos para o Espírito Santo. Defendo que a bancada tenha unidade e, assim como em meu primeiro mandato, vou trabalhar para que nossas diferenças não atrapalhem. Além disso, permaneço com o foco na defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores brasileiros”, afirmou Helder Salomão.

COORDENADOR

O deputado Da Vitória já iniciou as articulações com os colegas para ser indicado como coordenador da bancada capixaba, posto de importante relevância no relacionamento dos congressistas com o governo do Estado.

Segundo ele, o grupo deve chegar a um consenso na próxima semana, mas ele já tem conseguido apoios.

“Já conversei com todos e estou à disposição. Precisamos resgatar o valor do nosso Estado, brigar por nossos passivos, e quero atuar nessa linha de frente junto ao novo governo”, disse.

Já Felipe Rigoni considera que o principal papel dos parlamentares deve ser pela construção de um governo mais eficiente e inclusivo, capaz de implementar políticas públicas para todas as pessoas. “O governo precisa se modernizar, desburocratizar. Para isso, é essencial a melhoria na infraestrutura e na Ciência e Tecnologia”.

A atuação da nova bancada na discussão das reformas propostas pelo governo Bolsonaro, como a da Previdência e a tributária, também deverá observar os interesses dos capixabas, segundo Soraya Manato.

“Elas são fundamentais para que se possa fazer uma gestão voltada para o crescimento do País”, afirmou.

Deputados do ES se dividem na escolha para presidência da Câmara

Após a sessão da posse, realizada às 10h30 da manhã de ontem, na Câmara, e às 15 horas, no Senado, os parlamentares se concentraram nas articulações para a eleição da Mesa Diretora, que seria realizada no início da noite, em cada uma das Casas.

Na Câmara, com a definição dos blocos parlamentares, Rodrigo Maia (DEM-RJ) obteve o apoio de 15 partidos. A votação foi secreta e nem todos os 10 deputados federais declararam seu voto, mas, considerando a aliança feita pelas siglas, sete deputados do Estado teriam contribuído com os 334 votos para reeleger Maia.

Josias Da Vitória (PPS) anunciou o voto no demista. “A chapa dele tem lideranças importantes, conhecidas, e deve ganhar por conta de sua capacidade de diálogo.” Norma Ayub também disse que votaria no colega de partido.

Já Felipe Rigoni (PSB) e Paulo Foletto (PSB) optaram por seguir a orientação do partido e apoiar João Henrique Caldas, conhecido como JHC, também do PSB.

“O vejo como alguém que representa uma mudança de práticas na Câmara. É jovem, mas tem experiência na Mesa e pode melhorar a forma como as decisões são tomadas”, declarou Rigoni.

Helder Salomão (PT) afirmou que iria votar em Marcelo Freixo (PSOL), também em sintonia com o que decidiu seu partido. “Consideramos que é quem melhor expressa o pensamento dos partidos de oposição. Estamos em um momento em que é fundamental haver uma oposição forte, já que temos um governo que ameaça retrocessos.”

Soraya Manato (PSL) afirmou que seguiria o partido, que orientou a votação em Maia. Os demais deputados não responderam.

SENADO

No Senado, a votação não chegou a ocorrer e a sessão foi suspensa após muito impasse entre Renan Calheiros (MDB-AL) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), nome defendido pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Os trabalhos serão retomados hoje, às 11 horas. O principal motivo das discussões foi uma proposta de votação aberta, aprovada por 50 votos a 2. Mas questionamentos sobre Alcolumbre estar presidindo a sessão travaram o andamento da votação.