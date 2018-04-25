Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ex-governador

Azeredo fica próximo de ser o primeiro preso no mensalão tucano

Ex-governador foi condenado a 20 anos e 1 mês em reclusão por caixa 2

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 21:11
O ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB) Crédito: Agência Câmara
A Justiça mineira rejeitou os embargos infringentes e manteve, nesta terça-feira (24), a condenação em segunda instância do ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB) por peculato e lavagem de dinheiro no "mensalão tucano". Ele foi condenado a 20 anos e 1 mês em reclusão por ter participado do esquema que desviou cerca de R$ 3,5 milhões de estatais mineiras para o caixa 2 da campanha do PSDB para reeleição ao governo do Estado em 1998. O placar foi 3 a 2.
> Dirigentes do PP são acusados de comprar silêncio de testemunha
Como a decisão não pode mais ser revertida, restando apenas embargos declaratórios  que não alteram o mérito do julgamento , o tucano deve ser o primeiro condenado a ser preso no esquema mineiro que serviu como uma espécie de laboratório para o mensalão petista. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os condenados podem ser detidos após esgotados os recursos na segunda instância.
Votaram na sessão desta terça mais dois desembargadores da 5a. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)  o presidente da sessão, Julio César Lorenz (a favor da condenação), e Eduardo Machado (absolvição). Na apelação, julgada em agosto de 2017, haviam votado três magistrados e a decisão não havia sido unânime, com um deles pedindo a absolvição de Azeredo, que chefiou o Executivo mineiro entre 1995 e 1998.
> Radicais chamam mais atenção, afirma Meirelles
Por sua vez, a defesa argumenta que o ex-governador não teve participação nesses patrocínios das estatais para eventos esportivos. Para ela, a Secretaria de Estado de Comunicação teria sido responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados