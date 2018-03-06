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Presidência da República

Avaliação negativa do governo Temer é de 73,3%, diz pesquisa

Segundo CNT/MDA, houve queda sutil no número em relação ao levantamento anterior, de 75,6%

Publicado em 06 de Março de 2018 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 17:15
Michel Temer, presidente da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em pesquisa divulgada na manhã desta terça-feira (06) a CNT/MDA indicou que a avaliação positiva do governo Michel Temer teve uma leve melhora, subindo para 4,3% ante 3,4% do último levantamento, feito em setembro de 2017. A oscilação está dentro da margem de erro.
Segundo o levantamento, a avaliação negativa do atual governo também teve uma sutil queda. Na pesquisa anterior, 75,6% avaliavam negativamente o governo e agora 73,3% dizem desaprovar o governo. Para a entidade, fatos novos podem explicar a melhora do indicador, como a intervenção federal no Rio de Janeiro, a criação do Ministério da Segurança Pública e o desempenho da economia.
A desaprovação pessoal de Temer atingiu 83,6% e a aprovação ao jeito do emedebista governar é de 10,3%. Na pesquisa realizada em setembro, 84,5% desaprovavam o presidente e 10,1% aprovavam.
A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões do país. A apuração foi feita entre 28 de fevereiro a 3 de março. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.
 

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