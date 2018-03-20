Autoridades podem ser punidas por divulgar notícias falsas sobre Marielle

Marielle Franco Crédito: Reprodução/Instagram

Usuária de drogas, grávida aos 16 anos, ex-mulher de Marcinho VP e ligada ao Comando Vermelho. Desde que foi assassinada na última quarta-feira (14), a vereadora Marielle Franco, foi alvo desses e de outros tantos boatos que se espalharam pelas redes sociais e ganharam ainda mais visibilidade ao serem difundidos por autoridades públicas, a exemplo da desembargadora do Rio de Janeiro, Marília Castro Neves, do delegado Jorge Ferreira, da Polícia Civil de Pernambuco, e do deputado federal Alberto Fraga (DEM).

Todos os três serão processados pelo PSOL, partido ao qual Marielle era filiada. Mas, à medida que as fake news atingem proporções cada vez mais perigosas  levando, inclusive, a investigações por parte da Polícia Federal, como aconteceu na semana passada no Espírito Santo, com a deflagração da Operação Voto Livre , não caberia aos agentes públicos uma postura diferente nas redes sociais?

Para especialistas, independente da profissão, a liberdade de expressão de cada um acaba quando a honra do outro passa a ser ferida. Conforme explica o advogado de Direito Publico Walter Ferreira Junior, todo servidor público é livre para opinar publicamente. No entanto, punições administrativas podem ser aplicadas, caso seu posicionamento esteja tipificado dentro do estatuto próprio de sua profissão.

Este é o caso da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marília Castro Neves, que já é alvo de uma reclamação disciplinar feita hoje ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por parte de uma integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Caso haja provas suficientes contra a magistrada, que afirmou que Marielle "estava engajada com o Comando Vermelho", ela será investigada em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou sindicância, cujas consequências podem ser a remoção compulsória, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e a aposentadoria compulsória.

Um PAD também será instaurado contra o delegado Jorge Ferreira, que já foi afastado de suas funções na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, em Pernambuco. A Secretaria de Defesa Social (SDS) do Estado informou que o conteúdo da postagem do delegado foi encaminhado à Corregedoria Geral da pasta, que iniciou uma investigação preliminar.

CRIMES

Conforme ressalta o professor de Direito Penal e de Processo Penal da Universidade de Vila Velha (UVV), André Palhano, ainda que os comentários sejam feitos pelas autoridades e agentes públicos enquanto cidadãos comuns, todos podem responder criminal e civilmente pelos comentários.

Na esfera criminal, a ofensa contra a honra de alguém pode ser considerada um crime de calúnia (quando o ofendido é acusado de cometer um fato criminoso), difamação (quando sua reputação é afetada) ou injúria (quando o ofendido entende que sua dignidade é afetada). Já na esfera cível, a reparação financeira do dano pode ser exigida.

André explica que, por serem mais antigas, as leis orgânicas do funcionalismo público, não descrevem uma proibição específica sobre o ato de propagar notícias falsas. "Quando essas leis foram feitas não se tinha ideia de que isso poderia ocorrer no futuro", ressalta.

No entanto, o professor também pondera que existe uma conexão entre a esfera pública e a criminal. "Se um servidor divulgar notícias difamatórias utilizando-se de sua função para isso, ele poderá perder seu cargo público caso a pena restritiva de liberdade seja superior a quatro anos".

O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio, afirma que orientações diretas sobre como a categoria deve se manifestar publicamente não são repassadas para não ferir o princípio da liberdade de expressão. No entanto, ele afirma que condutas como a da desembargadora do Rio de Janeiro não devem ser praticadas.

"Embora ela estivesse na rede social na condição de pessoa comum, é difícil separar o cidadão do magistrado porque a sociedade exige que um juiz, um ministro, devem ter um comportamento de equilíbrio e de ponderação. Mas a rede social exige bom senso de todos".