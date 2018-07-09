Autor de pedido de HC de Lula diz que vai recorrer ao STJ

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) Crédito: Luis Macedo | Câmara dos Deputados

Um dos autores do pedido de habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) disse que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de manter o petista na prisão. Em entrevista à Rádio Eldorado nesta segunda-feira (9) o parlamentar também acusou o juiz federal Sérgio Moro e os desembargadores Thompson Flores e João Pedro Gebran, que impediram a soltura de Lula, de obstruir a Justiça.

Pimenta reprovou ainda a ação da Polícia Federal, que não cumpriu imediatamente o despacho do desembargador Rogério Favreto, plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou a saída do ex-presidente da prisão. Foi uma manobra ilegal com participação direta do Sérgio Moro. O juiz e os desembargadores passaram a atuar como se fossem promotores e abriram uma guerra judicial, afirmou.

O parlamentar confirmou que conhecia Favreto, que foi filiado ao PT de 1991 a 2010, mas não respondeu se sabia que o desembargador estava de plantão quando impetrou o habeas corpus. Pimenta diminuiu as ligações partidárias de Favreto. O ministro Alexandre de Moraes concede habeas corpus o tempo todo e ele tem uma vida ligada ao PSDB.

O Gilmar Mendes foi Advogado-Geral da União do FHC. Não me recordo de algum juiz ou delegado que se negou a cumprir um habeas corpus expedido por um ministro por ele ter sido filiado em algum momento da vida.