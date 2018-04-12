Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Troca de partido

Autor da 'trapalhada do impeachment', Waldir Maranhão vai para o PSDB

Deputado que tentou anular processo de cassação de Dilma foi para o ninho tucano

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 16:47
Protagonista da insólita trapalhada da "revogação do impeachment" na Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão agora é deputado do PSDB. Antes aliado de primeira hora da ex-presidente Dilma Rousseff, quando tentou anular o seu processo de cassação, agora o parlamentar passa a estar nas fileiras do partido que fez oposição durante os 14 anos de governos petistas.
O deputado Waldir Maranhão Crédito: Antonio Augusto/Agência Câmara
À época da deposição de Dilma, Waldir Maranhão era do PP, depois migrou para o Avante e, nos últimos meses, negociava uma filiação ao PT. Em nota divulgada em seu site, Waldir diz que se colocou "à disposição do PT para ser candidato ao Senado", com "o projeto político nacional do partido tendo o companheiro Lula".
Mas, segundo ele, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), atrapalhou seus planos. Diz Waldir, em uma carta-desabafo:
"É lamentável a forma como o governador Flávio Dino usou e abusou para vetar a minha filiação ao PT. O que houve nesse processo foi uma verdadeira intervenção branca no PT para evitar a minha entrada nos quadros do partido. Logo Flávio Dino a quem confiei quando me convenceu de anular o impeachment da presidente Dilma. Agora sinto que fui usado por quem queria não a defesa da presidenta, mas o fortalecimento e engrandecimento de um ego quase doentio."
À reportagem, entre uma risada e outra, o governador diz que acha "estranha" uma mudança do PT para o PSDB. E ressalta que não teve nada a ver com a decisão.
"Não faço parte do PT e não participo desse debate. Ninguém me perguntou e não dei opinião sobre isso. Foi uma questão mais interna deles."
De acordo com Dino, por enquanto, só há consenso sobre um dos candidatos ao Senado no Estado: será o deputado Weverton Rocha, do PDT.
AUTONOMIA
No PSDB, o nome de Waldir Maranhão não caiu muito bem, mas o líder do partido da Câmara, Nilson Leitão, disse que é preciso respeitar a autonomia dos diretórios nacionais.
"Essa filiação nos causou surpresa. Nem estava sabendo disso. Mas, cada diretório tem as suas questões locais. Sei que ele foi importante no imbróglio do impeachment, mas a decisão é com a direção partidária de cada Estado."
A filiação de Waldir Maranhão foi costurada pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA). Ele também conseguiu levar deputado o maranhense José Reinaldo, que saiu do PSB.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados