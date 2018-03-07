Aumento no tíquete-alimentação dos servidores estaduais é aprovado

Valor do tíquete será reajustado em mais de 30% Crédito: Pixabay

O reajuste no tíquete-alimentação dos servidores do Espírito Santo foi aprovado pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira (6). O aumento será de R$ 80 no benefício, que passa de R$ 220 para R$ 300, um reajuste de 36,4%.

O impacto é de R$ 59 milhões para os cofres públicos, segundo o Governo. O projeto havia sido entregue pelo governador Paulo Hartung (PMDB) na quarta-feira (28) durante sessão de prestação de contas.

O valor é o mesmo para todos os funcionários públicos que trabalham 8 horas por dia: ativos da administração direta, autarquias e fundações do Estado. Segundo o Governo do Estado, a previsão é de que o projeto seja sancionado ainda neste mês para o pagamento já entrar na folha de abril, que é paga no final deste mês.

De acordo com a mensagem encaminhada pelo governador Paulo Hartung (PMDB) no projeto, a medida vai melhorar as condições dos servidores públicos, em relação às despesas com alimentação, principalmente, para aqueles que recebem os menores salários.

Segundo o governador, na mensagem, a medida está de acordo com a capacidade orçamentária e financeira do Estado, fruto de um esforço de organização administrativa e fiscal.

No ano passado, o valor do tíquete passou de R$ 176 para R$ 220. O benefício, na ocasião, foi estendido para todos os servidores, já que só quem recebia pela modalidade de vencimentos tinha direito a receber o benefício.

REAJUSTE SALARIAL

O Governo anunciou também para este ano o reajuste nos salários dos servidores do Estado. O Governo, no entanto, ainda não revela qual será o percentual, nem o impacto para os cofres públicos.

Segundo a assessoria de imprensa do Governo, neste momento a arrecadação é monitorada para se ter uma noção de qual o percentual de reajuste a ser dado. O último reajuste, pago em abril de 2014, foi de 4,5% a ativos, aposentados e pensionistas, com um acréscimo de R$ 199 milhões na folha de pagamento por ano.