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Transparência

Auditores recomendam que Supremo divulgue código-fonte das relatorias

Cinco pesquisadores da UnB concluíram levantamento no sistema de distribuição de processos da Corte e sugerem publicação do algoritmo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 11:18

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 11:18

Prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Divulgação / STF
A equipe de pesquisadores encarregada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de fazer uma auditoria no sistema de distribuição de processos da Corte recomendou a publicação do código-fonte, vulgarmente conhecido como algoritmo, que é o conjunto de instruções utilizadas nos sorteios que definem a relatoria das ações, afirmando que isso traria mais transparência. A comissão interna do STF não endossou essa posição, e o tema deverá ser discutido pelos ministros em uma futura sessão administrativa, ainda sem data.
No parecer após o trabalho de auditoria, que durou mais de um mês, os cinco pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) não apontaram sinais de direcionamentos de processos ou outras vulnerabilidades, mas disseram que em razão das limitações de tempo e recursos dos pesquisadores que subscrevem este parecer, não foi possível esgotar o trabalho a ponto de atestar a confiabilidade da solução de distribuição automática de processos do STF', um dos motivos que apresentaram para defender um acompanhamento periódico.
A divulgação do algoritmo é vista entre analistas do universo do judiciário e interessados em tecnologia como importante para buscar esclarecer se há possibilidade de interferência para priorizar um ou outro ministro no sorteio de um processo. 24 pedidos via Lei de Acesso à Informação chegaram ao STF desde janeiro de 2017, tanto por jornalistas quanto por pesquisadores, para acessar o código-fonte. O tribunal tem se negado a liberar o acesso por entender haver riscos envolvidos e lançou em maio edital para que instituições de ensino pudessem se inscrever para esmiuçar o sistema.
Foi possível também concluir que não há objeção à divulgação do código-fonte do sistema eletrônico de distribuição de processos. Apesar disso, tendo em conta que o sistema de distribuição não se resume ao código-fonte, tudo leva a crer que permanecerá o anseio coletivo por maior transparência quanto ao sistema de distribuição como um todo, disse a equipe de cinco pesquisadores, formada por mestres e doutores em Direito, Administração, Estatística e Informática da Universidade Nacional de Brasília (UnB).
Dentro da perspectiva de um trabalho em construção, tudo leva a crer que a divulgação do código-fonte seja desejável como um dos marcos evolutivos do processo de distribuição, concluíram.
PARECER
A equipe interna do STF, formada por três servidores, apontou que o parecer dos pesquisadores da UNB não detalha eventuais riscos e não esclarece os motivos que fundamentaram a sugestão de publicação dos códigos-fonte. E diz que eles não acessaram efetivamente o código-fonte durante o período que tiveram à disposição  o que os pesquisadores negaram.
Infere-se que o parecer encaminhado está firmado na percepção individual dos pesquisadores acerca da solução e subsidiado, tão somente, pela apresentação técnica realizada no dia 26.6.2018, o que é impeditivo para que esta comissão STF possa chegar à mesma conclusão, disse a equipe do STF.
O parecer da equipe e a análise da comissão interna do Supremo foram publicados em 13 de setembro, o dia em que a ministra Cármen Lúcia  a solicitante da auditoria  deixou a presidência do Supremo e foi substituída pelo ministro Dias Toffoli. Uma fonte que acompanhou o andamento da auditoria disse ao Estado que Cármen decidiu encaminhar ao conjunto dos ministros os relatórios para que se decida, em sessão administrativa, sobre a divulgação do código-fonte.
Os critérios da distribuição foram questionados principalmente após a morte do ministro Teori Zavascki, no ano passado, então relator da Lava Jato. A escolha de Fachin como novo relator foi feita por meio eletrônico, com base nos critérios adotados pelo sistema, mas nunca esmiuçados. Na época, o STF explicou à imprensa que havia uma compensação que aumentava a chance de alguém ser sorteado, para corrigir defasagem de recebimento de processos em sorteios anteriores.
A análise dos auditores se estendeu sobre as etapas anteriores ao sorteio, como a classificação e a autuação dos processos, que vêm antes de o algoritmo rodar. Quando vai haver um sorteio, há um mecanismo de compensação, em busca de igualar o número de processos de determinado tipo (habeas corpus, inquérito, reclamações, por exemplo) que cada ministro recebe. Essa compensação, segundo o STF, aumenta levemente as chances de um ministro ser sorteado relator.
Em um trecho do relatório no qual falam sobre a compensação nos critérios de sorteio de processos, considerando o princípio da alternância entre os ministros, os pesquisadores mostram uma preocupação. Por mais que certas opções dos desenvolvedores do sistema tenham buscado enfrentar algumas vulnerabilidades técnicas do sistema de distribuição, a ausência de uma base normativa suficiente poderia fazer com que essas decisões viessem a comprometer a validade jurídica de certas distribuições, pontuaram os pesquisadores.
Os pesquisadores disseram, ainda, que a possibilidade de examinar o sistema é um passo importante com o convite à academia para opinar. Esperamos feito uma contribuição que seja construtiva para o aprimoramento de um sistema que, como qualquer sistema, está em evolução e tem margem para melhoria. Esperamos poder continuar colaborando, pois este é um trabalho em andamento e que demanda evolução contínua, disseram.
Ao Estado, o professor Henrique Araújo Costa disse que, no entendimento da equipe, o acesso ao código-fonte aconteceu e foi suficiente. Sobre a posição da comissão interna do STF, o professor disse que, no parecer, está, sim, colocado que não há risco para a divulgação do código-fonte. Por não existir vulnerabilidade na divulgação, o código fonte deve ser revelado. A conclusão deve ser sempre pela transparência, caso não exista um risco na divulgação, afirmou.

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