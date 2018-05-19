Audifax sanciona lei para liberação de empréstimo milionário

Adversários na Serra, Sérgio Vidigal (PDT) e Audifax Barcelos (Rede) podem tentar cargos majoritários Crédito: Bernardo Coutinho

A Lei 4.810, que autoriza o município da Serra a receber um empréstimo de R$ 230 milhões da Caixa Econômica Federal, já foi sancionada pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede) e publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Estado. Segundo a Procuradoria Geral da Prefeitura, a documentação necessária para que o banco repasse os R$ 100 milhões que já estão liberados também foi enviada.

O projeto de lei 74/2018 e a emenda nº 10, que deram origem à lei, foram votados nesta quinta-feira (17) por um grupo de 12 vereadores da base do prefeito, que convocaram uma sessão extraordinária após o presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), ter marcado a data da votação para o dia 4 de junho.

Em entrevista ao

Gazeta Online

, Caldeira afirma que considera a ação do grupo ilegal, pois somente o presidente da Mesa Diretora poderia definir a data e a hora da sessão extraordinária. Ele, inclusive, encaminhou um ofício à Superintendência da Caixa Econômica para avisar que o projeto de lei continua sendo analisado pelo Poder Legislativo.

No entanto, o procurador geral da Prefeitura da Serra, Vitor Soares Silvares, contesta o argumento e afirma que o artigo 135 da Lei Orgânica Municipal garante que as sessões podem ser convocadas pelo prefeito, pelo presidente da Câmara e pela maioria dos vereadores.

"O prefeito convocou a sessão extraordinária e ele não acatou, por isso os vereadores fizeram uma convocação e deram publicidade a ela no Plenário, conforme manda o regimento interno da Câmara. Na nossa avaliação, se houve alguma irregularidade, foi a tentativa do presidente de tentar impedir uma sessão legitimamente convocada", assegura.

INVESTIMENTOS

Vitor defende que a pressa para votar o projeto de lei se deve ao fato de o dinheiro ter prazo para ser usado pelo município e, ao mesmo tempo, à sua relevância para o desenvolvimento da cidade.