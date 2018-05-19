Audifax sanciona lei para liberação de empréstimo milionário

A Lei 4.810, que autoriza o município da Serra a receber um empréstimo de R$ 230 milhões da Caixa Econômica Federal, já foi sancionada pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede) e publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Estado. Segundo a Procuradoria Geral da Prefeitura, a documentação necessária para que o banco repasse os R$ 100 milhões que já estão liberados também foi enviada.
O projeto de lei 74/2018 e a emenda nº 10, que deram origem à lei, foram votados nesta quinta-feira (17) por um grupo de 12 vereadores da base do prefeito, que convocaram uma sessão extraordinária após o presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), ter marcado a data da votação para o dia 4 de junho.
Em entrevista ao
Gazeta Online
, Caldeira afirma que considera a ação do grupo ilegal, pois somente o presidente da Mesa Diretora poderia definir a data e a hora da sessão extraordinária. Ele, inclusive, encaminhou um ofício à Superintendência da Caixa Econômica para avisar que o projeto de lei continua sendo analisado pelo Poder Legislativo.
No entanto, o procurador geral da Prefeitura da Serra, Vitor Soares Silvares, contesta o argumento e afirma que o artigo 135 da Lei Orgânica Municipal garante que as sessões podem ser convocadas pelo prefeito, pelo presidente da Câmara e pela maioria dos vereadores.
"O prefeito convocou a sessão extraordinária e ele não acatou, por isso os vereadores fizeram uma convocação e deram publicidade a ela no Plenário, conforme manda o regimento interno da Câmara. Na nossa avaliação, se houve alguma irregularidade, foi a tentativa do presidente de tentar impedir uma sessão legitimamente convocada", assegura.
INVESTIMENTOS
Vitor defende que a pressa para votar o projeto de lei se deve ao fato de o dinheiro ter prazo para ser usado pelo município e, ao mesmo tempo, à sua relevância para o desenvolvimento da cidade.
De acordo com a assessoria do prefeito Audifax Barcelos, esse dinheiro será usado em obras de pavimentação e drenagem de 15 áreas da cidade: Planalto Serrano (Bloco B), Jacaraípe, Vila Nova De Colares, São Francisco (em Jacaraípe), Reis Magos (em Nova Almeida), Jardim Carapina, Cantinho do Céu, Balneário Carapebus, Novo Horizonte, Praia de Carapebus, Residencial Centro da Serra, Bicanga, Maringá, Residencial Jacaraípe e Boa Vista II, além da Arena Esportiva e Cultural Riviera.