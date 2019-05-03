Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Delitos eleitorais

Audiência pública debate julgamento de crimes comuns pelo TSE

Tribunal Superior Eleitoral quer coletar propostas que o auxiliem na tarefa de processar e julgar crimes comuns que tenham relação com delitos eleitorais

Publicado em 

03 mai 2019 às 12:24

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 12:24

A fachada do Tribunal Superior Eleitoral Crédito: Roberto Jayme/TSE/Divulgação
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará, nesta sexta-feira, 3, uma audiência pública para debater e coletar propostas que auxiliem o órgão na tarefa de processar e julgar crimes comuns que tenham relação com delitos eleitorais, como crimes de "caixa 2". O encontro foi convocado pelo próprio tribunal e acontecerá no auditório I do TSE, em Brasília, com credenciamento às 9h.
A competência criminal do TSE foi reconhecida por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do inquérito 4435, que entendeu que a medida é necessária para garantir a efetividade da prestação jurisdicional eleitoral.
Entidades representativas do Poder Judiciário foram convidadas para contribuir com o debate. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), a audiência é necessária para discutir como o tribunal irá se preparar para cumprir sua nova atribuição.
O presidente da Ajufe, Fernando Mendes, que falará na audiência, defende que, embora o TSE já tenha julgado crimes dessa natureza no passado, ainda não está estruturado para processar crimes comuns de alta complexidade, ainda mais em um contexto onde o crime organizado e a corrupção estão altamente sistematizados.
Para Fernando Mendes, é necessário que se repense a forma de atuação da Justiça Eleitoral. É fundamental uma mudança de composição em todas as esferas para ampliar participação de magistrados federais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados