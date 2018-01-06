Atos a favor de Lula põem Exército em 'alerta'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), no dia 24, em Porto Alegre Crédito: Fernando Madeira

O líder do Movimento dos Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, anunciou nesta sexta-feira, 5, por meio de um vídeo, que a Frente Brasil Popular pretende realizar atos em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o julgamento do petista pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), no dia 24, em Porto Alegre. O tom da mensagem de Stédile acendeu a luz de alerta dos serviços de inteligência das Forças Armadas.

As instituições acompanham as atividades de movimentos como o MST e de seus líderes, como Stédile, dentro da agenda de trabalho de rotina em todo o País, conforme disse o Estado nesta sexta-feira um oficial da área de inteligência. O alto comando das Forças recebe regularmente relatórios sobre ações dos grupos mais ativos.

Na convocação feita no vídeo, Stédile também afirmou que o MST e outros 87 grupos e partidos que integram a Frente Brasil Popular preparam, a partir de março, uma série de mobilizações em defesa do ex-presidente que vai culminar em ato para 100 mil pessoas no Maracanã, em julho. A partir de então, segundo Stédile, os movimentos vão transformar a campanha eleitoral em uma luta de classes.

Além de atos no TRF-4, no dia do julgamento que pode tornar Lula inelegível, Stédile anunciou manifestações diante de fóruns de cidades menores, sobretudo da Justiça Federal nas capitais para demonstrar nossa indignação. Nosso foco não é apenas Porto Alegre, disse João Paulo Rodrigues, companheiro de Stédile na coordenação nacional do MST.

O tom do discurso das organizações de esquerda tem endurecido nos últimos dois anos, desde que foi desencadeado o processo de impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff, avalia o militar, que, no entanto, não reconhece a existência de um exército do MST.

A preocupação é de que as manifestações possam evoluir para o confronto direto  e violento  com a polícia e, pior, para a pressão além do limite sobre o Judiciário, sobre os magistrados principalmente.

Outro motivo de apreensão é o choque entre organizações divergentes  como o Movimento Brasil Livre (MBL), apoiadores do deputado Jair Bolsonaro e os quadros do MST, no campo, ou do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), nas cidades. O MBL se mobiliza para protestos contra Lula no dia do julgamento.

No vídeo divulgado nesta sexta-feira, Stédile diz que a ideia é realizar, a partir de março, etapas do processo que ele chamou de congresso do povo em todos os municípios brasileiros. Em seguida, as propostas seriam levadas a encontros estaduais. E, finalmente, depois da Copa do Mundo, lá pelo fim de julho, faremos o congresso do povo nacional em pleno Maracanã para juntar 100 mil, 120 mil militantes, disse Stédile.

RESPOSTA

A partir do segundo semestre, conforme o líder sem-terra, o foco dos movimentos passa a ser abraçar a candidatura de Lula que representa a simbologia da classe trabalhadora. Teremos um 2018 cheio de mobilizações, de muita disputa política em que a própria campanha eleitoral se transformará em uma verdadeira luta de classes, disse Stédile.