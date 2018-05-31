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Em Curitiba

Ator americano pede liberdade de Lula

Danny Glover acompanhou o 'Boa noite, Lula', uma vigília diária realizada por centenas de simpatizantes desde o dia 7 de abril, data em que o ex-presidente foi preso.

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 14:59
Ator Danny Glover concede entrevista à imprensa após visitar Lula nas dependências da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. ENTITY_sharp_ENTITYLulaLivre Crédito: Ricardo Stuckert
O ator e ativista americano Danny Glover, embaixador da ONU para os direitos humanos e assuntos raciais, pediu na quarta-feira, 30, em Curitiba, pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos de prisão por corrupção.
Glover acompanhou o "Boa noite, Lula", uma vigília diária realizada por centenas de simpatizantes desde o dia 7 de abril, data em que o ex-presidente foi preso.
"Povo brasileiro, a minha presença aqui não é simbólica, estou aqui representando milhares de pessoas no mundo que exigem que Lula seja libertado", disse o ator, em um breve discurso. O ativista, que foi recebido com entusiasmo pelos seguidores do ex-presidente, afirmou que "Lula deve ser libertado" para "unir" o Brasil e continuar com as conquistas que obteve com o Partido dos Trabalhadores (PT) nos últimos 12 anos.
Na sua mensagem, o ator destacou a humildade de Lula, exaltando seu "exemplo de perdão, exemplo de trabalho, exemplo de amor e a confiança em seu povo ressoam não apenas nesta região, mas no mundo todo e também no meu país".
Lula, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, está preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por um caso relacionado com as investigações da Operação Lava Jato. 

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