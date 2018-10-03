Ataque de Haddad é 'ato de desespero', diz Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, deputado estatual Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

Após o candidato à Presidência do PT, Fernando Haddad, dizer nesta terça-feira (02) que o adversário Jair Bolsonaro, do PSL, precisa de tratamento psicológico por ser intolerante com mulheres e negros e incitar a violência, o deputado estadual Flávio Bolsonaro classificou o ataque como um ato de desespero" nesta reta final antes da votação de domingo, dia 7.

Filho de Bolsonaro e candidato ao Senado, Flávio afirmou que o petista mais uma vez perderá uma eleição no primeiro turno. Em 2016, Haddad, que tentava a reeleição na Prefeitura de São Paulo, perdeu para João Doria, do PSDB, na primeira fase da disputa.

"Ele (Haddad) está lutando contra o impossível. Na nossa avaliação, Deus já escolheu o próximo presidente, que será o Jair. Mais uma vez, Haddad será derrotado no primeiro turno", disse o deputado estadual.

Em evento nesta terça-feira (02) em Duque de Caxias, o ex-prefeito de São Paulo disse que fez mais pelo Rio de Janeiro como Ministro da Educação do que Bolsonaro, que é deputado federal há 28 anos. Haddad ainda questionou o patrimônio do candidato do PSL.

"Façam a conta do que ele recebeu de salário, o patrimônio dele é de R$ 15 milhões. O pessoal fala que Bolsonaro é pobre, só se for na Suiça. Aqui é muito rico. O que ele trouxe para cá? O que ele trouxe foi mais ódio, mais violência, mais intolerância contra mulher e contra o negro, porque ele tem algum problema psicológico contra mulher e contra o negro", disse Hadadd.

Flávio afirmou que Haddad não tem legitimidade para questionar o patrimônio uma vez que o PT tem integrantes presos após escândalos de corrupção e age sob o comando do ex-presidente Lula, preso em Curitiba.

"Ele (Haddad) não tem moral para falar de enriquecimento ilícito ou qualquer outra coisa. Ele é de um partido que gasta milhões para tirar um chefe da quadrilha da cadeia", disse Flávio. "O Haddad é o quinto escalão de uma facção criminosa. De repente, ele está falando isso porque recebeu ordens de Lula para falar", completou.