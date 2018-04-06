Associações de comunicação repudiam agressões a jornalistas

Associações de comunicação repudiaram as agressões a jornalistas que ocorreram após o juiz Sergio Moro decretar a ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) criticaram com veemência as agressões e hostilidades ocorridas desde a noite de quinta-feira (05) contra jornalistas que trabalham na cobertura dos eventos relacionados ao decreto de prisão de Lula.
Um fotógrafo do jornal "O Estado de S. Paulo" foi atingido por ovos arremessados por um homem que vestia camiseta da CUT na quinta.
"Toda essa violência injustificável e covarde decorre da intolerância e da incapacidade de compreender a atividade jornalística, que é a de levar informação aos cidadãos. Além de atentar contra a integridade física dos jornalistas, os agressores atacam o direito da sociedade de ser livremente informada. A ABERT, a ANER e a ANJ se solidarizam com os profissionais e as empresas vítimas das agressões e hostilidades e esperam que todos os fatos sejam apurados pelas autoridades responsáveis, com a punição dos agressores, nos termos da lei. A liberdade de imprensa e o direito à informação são básicos nas sociedades democráticas, e estão sendo desrespeitados pelo autoritarismo dos agressores. Todos aqueles que prezam a democracia precisam se colocar contra esses lamentáveis episódios e se mobilizar para que não voltem a ocorrer. Sem jornalismo, não há democracia", destacou a nota.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) também informou, em nota, que "a violência contra profissionais da imprensa é inaceitável em qualquer contexto. Impedir jornalistas de exercer seu ofício é atentar contra a democracia. Os autores devem ser identificados e punidos pelas autoridades."