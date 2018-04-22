Associações criticam tentativa de intimidação

Ministros do Supremo recebem pressão de vários lados Crédito: Felipe Sampaio / SCO / STF

Com o fato de a Justiça estar hoje em evidência em grande parte das manchetes, não só os réus como toda a sociedade estão a cada dia mais avalizando e julgando os juízes, seja para apontar defeitos, falhas ou corrigir situações as quais desagradam grupos políticos ou econômicos.

No entanto, para os magistrados, esse maior policiamento que se voltou ao Judiciário, inflado principalmente pelos grandes peixões políticos e empresários que se enxergavam acima da lei, que foram pegos e presos, não pode pôr em risco a independência necessária aos julgadores.

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lomam), prevê, categoricamente, que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. Mas o que tem sido visto com cada vez mais frequência, de acordo com o presidente da Associação de Juízes Federal do Brasil (Ajufe), Roberto Veloso, são tentativas de cercear essa garantia dos juízes.

É claramente uma tentativa de intimidação do trabalho dos juízes. Nunca houve, como agora, processo, julgamento e condenação de pessoas tão poderosas, e em razão de nosso trabalho, há tentativas de retaliação. Um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a independência dos juízes para julgar. Para aqueles insatisfeitos com as decisões existem os recursos, frisou.

No âmbito estadual também não é diferente, segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio.

É comum que a parte condenada utilize as Corregedorias de Tribunais ou o próprio CNJ como instrumento de coação aos juízes, e ao invés do juiz gastar suas energias com seu trabalho, precisa dar atenção à sua defesa, afirmou.

LEGISLATIVO

Veloso lembra que além das ameaças de punição disciplinar ou funcional, há uma tentativa de gerar no Parlamento uma ação que abafe o combate à corrupção e coloque em dúvida a honestidade e capacidade dos juízes, por meio do Projeto de Lei que amplia a infração de Abuso de Autoridade.

Aprovado em abril do ano passado no Senado, o texto está sob apreciação da Câmara por meio de uma comissão especial desde outubro. Inicialmente, ele previa a punição pelo crime de hermenêutica, que seria quando um juiz decidisse por uma interpretação da lei que fosse revertida em instância superior, mas esse trecho foi retirado do projeto.

PUNIÇÕES PARA MAGISTRADOS

QUANDO?

Magistrados podem ser punidos em caso de descumprimento dos deveres ou se cometerem aquilo que está expressamente proibido para a função.

Exemplos de deveres

- Não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar.

- Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.

- Residir na sede da Comarca salvo autorização do órgão disciplinar a que estiver subordinado.

Exemplos de proibições

- Exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação.

- Manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças.

COMO?

JUÍZES

Penas

Advertência; censura; remoção compulsória; disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; demissão.

DESEMBARGADORES

Restrição

São puníveis com as mesmas penas, exceto às de advertência e censura.

MINISTROS

Impeachment

Pedido pode ser feito por qualquer cidadão e apresentado ao Senado.