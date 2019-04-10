Associação de oficiais aponta frustração após reunião com governador

Policiais militares fazem patrulhamento no Morro da Piedade: Lei das Promoções em discussão Crédito: Fernando Madeira

Ainda sem conhecer os termos específicos que o governo pretende alterar na Lei de Promoções dos policiais e bombeiros militares, para a Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), a reunião com o governador Renato Casagrande (PSB) deixou um sentimento de frustração.

"Só nos foi informado que o projeto terá a essência da lei anterior, antes da alteração de 2017. Mas ainda não sabemos o que será alterado. O texto vai ser apresentado pelos comandos na sexta-feira, e logo em seguida será encaminhado para a Assembleia. Ou seja, apesar de afirmarem que há diálogo, não haverá tempo hábil para propormos alterações", afirmou o presidente da Assomes, o coronel da PM Marcos Aurélio Capita da Silva.

As associações de militares defendem que os critérios para a promoção por merecimento, na lei do governo Hartung, são muito subjetivos, e defendem critérios mais objetivos. Um dos problemas gerados é o excesso de "cangalhas", que no jargão militar ocorre quando um policial de uma turma mais recente passa na frente, na promoção, de algum outro de uma turma mais antiga.

"As associações foram enfáticas quanto às altas expectativas e ao clima de tensão que paira sobre a tropa enquanto não forem feitos investimentos na correção das distorções acumuladas nessas últimas décadas de descaso político", disse o presidente.

REAJUSTES

Na reunião, o governo também comunicou a impossibilidade de conceder este ano algum tipo de reajuste ou recomposição salarial, como também da incorporação das escalas especiais. A limitação, segundo Casagrande, é por conta da Lei do Teto de Gastos dos Estados, na qual, em 2016, foi possível renegociar dívidas estaduais com a União, mas como contrapartida, os Estados se comprometeram a limitar o crescimento dos gastos públicos à variação da inflação por dois anos. Caso o teto seja descumprido, o Estado fica obrigado a devolver todo o desconto recebido nas parcelas, de cerca de R$ 300 milhões.

Segundo militares ouvidos pela reportagem, foi prometido pelo governo o aproveitamento do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) por aqueles que já o fizeram, e também recompor boa parte das vagas perdidas, nos próximos anos de 2020 a 2022. O governo também ressaltou que foi cumprida a promessa de anistia administrativa às punições da greve da PM de 2017, "mesmo enfrentando os contrários".

GOVERNO

De acordo com o secretário de Estado de Segurança, Roberto Sá, ficou garantido, nas falas do governador, a busca responsável para reconquistar a valorização da classe, observando princípios inafastáveis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a disciplina, hierarquia, meritocracia e antiguidade.