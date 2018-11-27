Associação de Magistrados estuda contestar fim de auxílio-moradia no STF

Guilherme Feliciano disse que decisão de ministro do STF pode ser contestada Crédito: Lúcio Bernardo Jr/Câmara dos Deputados

Ministério Público (Frentas) e presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), Guilherme Feliciano, afirmou que o auxílio-moradia do Judiciário é um "direito legal" e que estuda uma contestação ao veto da continuidade do auxílio determinado nesta segunda-feira (26) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, relator do assunto na Corte. O coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do(Frentas) e presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), Guilherme Feliciano, afirmou que o auxílio-moradia doé um "direito legal" e que estuda uma contestação ao veto da continuidade do auxílio determinado nesta segunda-feira (26) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (),, relator do assunto na

A decisão de Fux de revogar o auxílio-moradia para juízes e membros do Ministério Público Federal (

), além de Procuradorias e Tribunais de Contas, foi tomada quando ele teve garantias de que o presidente da

,

(MDB), sancionaria o reajuste salarial de 16,38% para os ministros do Supremo e para o

(atualmente,

) na tarde de ontem. O acordo havia sido estabelecido previamente entre ambos.

Na visão da Anamatra, o auxílio-moradia, na verdade, a ajuda de custo para moradia, é um direito legal previsto na Lei Orgânica da Magistratura que não se confunde em absoluto com a revisão de subsídios decorrentes do PLC 27 agora sancionado. Mas, este foi um entendimento do ministro e, de todo modo, o resultado foi indubitavelmente isonômico. Ao menos isso pode-se dizer na medida em que se suspendeu este direito em relação ao Judiciário e ao Ministério Público em todas as unidades da federação Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra

Agora há que se discutir este alcance, a juridicidade ou não deste benefício e, para esse efeito, temos de fazer o devido estudo para verificar se há instrumentos de impugnação, quais seriam e em que caminho, complementou Feliciano.

Para ele, a decisão de Fux ainda partiu de uma lógica consequencialista que ele próprio reconhece no voto para simplesmente afastar a eficácia de qualquer decisão relativa ao auxílio-moradia e, da mesma maneira, de qualquer ato normativo, inclusive de leis estaduais que tratem da matéria.

Na decisão, Fux afirmou que, no atual estado das coisas, impõe-se ao Poder Judiciário o estabelecimento de parâmetros que assegurem o ajuste fiscal das contas públicas. Ele estabelece que todas as ações em tramitação sobre o assunto, em tribunais ou juízos por todo o país, sejam suspensas.

Além disso, o ministro veta qualquer lei ou resolução estadual que permita o pagamento de auxílio-moradia para juízes, membros do Ministério Público, de Defensorias Públicas, Tribunais de Contas, Procuradorias e demais carreiras jurídicas de todos os entes da federação.

O aumento de salário dos ministros do STF foi aprovado pelo Senado no dia 7 de novembro. À época da aprovação do aumento no Congresso, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), criticou o reajuste e disse que se fosse o presidente, vetaria o aumento. (Com informações do UOL)

ANÁLISE

Recomposição salarial

Daniel Peçanha, Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo

Não se trata de um aumento, e sim de uma recomposição parcial das perdas inflacionárias. Quando o subsídio foi fixado em 2006, no valor de R$ 24,5 mil, ele equivalia a 70 salários mínimos. Mesmo pelo menor índice inflacionário, o subsídio estaria hoje na faixa de R$ 49 mil. Quando nós, assim como outras carreiras públicas, aceitamos o pagamento por subsídio, nós abrimos mão de diversos outros direitos sobre a promessa constitucional de que ele seria reajustado ano a ano, mas isso não vem acontecendo. Um percentual de 16,38% parece alto, mas ele não reflete nem metade das perdas inflacionárias que nós tivemos. Em relação à retirada do auxílio-moradia, eu fico impedido de comentar, pois se trata de uma decisão jurídica de tribunais superiores. Mas aqui no Estado tenho certeza que o pagamento será suspenso. Em outros Estados, o auxílio-moradia é regulamentado por legislação estadual, mas não é o caso do Espírito Santo. O nosso é estabelecido nacionalmente pela Loman, a Lei da Magistratura.

ANÁLISE

Trocar aberração por outra

Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas