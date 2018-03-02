Associação de juízes decide não participar de greve contra fim do auxílio-moradia

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) decidiu que não participará da paralisação de juízes, prevista para o dia 15 de março, nem fará qualquer ato na data marcada pela Associação de Juízes Federais (Ajufe). A entidade reúne mais de 14 mil magistrados das esferas estadual, trabalhista, federal e militar.

A decisão foi divulgada pelo presidente da AMB, Jayme de Oliveira, após a Ajufe aprovar a paralisação. Os juízes protestam contra o risco de perderem o auxílio-moradia e alegam que estão sendo vítimas de perseguição por conta das decisões duras contra autoridades investigadas por corrupção.

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira Crédito: Arquivo

Na terça-feira, a Frente Associativa (Frentas), que congrega entidades da magistratura e do Ministério Público e que estava organizando a paralisação do dia 15, decidiu cancelar o movimento. Segundo a nota da AMB, "as entidades integrantes da Frentas que fizerem movimento ou paralisação nesse dia o farão em nome próprio e não sob organização da Frente Associativa, corroborando assim a posição defendida pela AMB".

"A AMB sempre defendeu o Judiciário e os juízes de todo e qualquer tipo de pressão, tendo a independência da magistratura como um dos maiores valores merecedores de proteção, pois trata-se de conquista da democracia brasileira e da qual jamais abrirá mão", diz Oliveira.