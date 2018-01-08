Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Postagem na rede social

Assessora do TRF-4 causa polêmica ao pedir prisão de Lula no Facebook

Petistas questionam imparcialidade da corte que vai julgar recurso contra prisão do petista no dia 24
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 18:18

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 18:18

O petista foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a nove anos e meio de prisão Crédito: Marcelo Prest
Uma postagem no Facebook da servidora Daniela Tagliari Kreling Lau, chefe de gabinete da presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), levou petistas a contestarem a imparcialidade da corte para julgar o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 24, contra sentença do juiz juiz Sergio Moro no caso do tríplex do Guarujá. O petista foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a nove anos e meio de prisão.
Na última quarta-feira, Daniela publicou em sua página uma petição online para coletar assinaturas em apoio a condenação e a prisão do ex-presidente. Petistas reagiram nas redes sociais.
A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffman (PT-PR), foi ao Twitter questionar a atitude da servidora:
"Perseguição e ativismo político contra Lula dentro do TRF-4!", escreveu a senadora.
O senador Lindbergh Farias fez coro:
"A chefe de gabinete do presidente pedir a prisão de Lula nas redes é um escândalo que compromete a parcialidade do julgamento!".
O deputado federal Pepe Vargas também reclamou. Vargas ainda fez referência a uma entrevista concedida pelo presidente da corte, em agosto do ano passado, em que Thompson disse ao Estadão que a sentença "é tecnicamente irrepreensível".
"Não bastasse a declaração do presidente do TRF-4, que mesmo confessando não ter lido a sentença de Moro disse que a peça era "perfeita", agora a sua chefe de gabinete faz campanha para pedir a condenação de Lula, publicamente e sem cerimônias. O golpe continua em todas as frentes. Resistir é preciso!", escreveu o deputado em seu Facebook.
Em nota, o presidente do TRF, Carlos Eduardo Thompson Flores, afirmou que a servidora exerceu o direito de se manifestar como "cidadã e em caráter particular". Segundo o tribunal, Daniela é servidora concursada com 24 anos de carreira na corte e nunca atuou na área judicial ou em julgamentos de processos.
"Daniela sempre exerceu cargos administrativos junto ao tribunal, tendo trabalhado nas gestões de diversos presidentes", diz a nota da corte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados