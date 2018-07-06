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Mil e uma utilidades

Assessora citada por Crivella em reunião secreta vira meme na internet

Márcia caiu no gosto dos internautas que associaram a assistente do prefeito a mil e uma utilidades

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 15:31
Em uma reunião (quase) secreta no Palácio da Cidade, o prefeito deu o telefone da moça a pastores e líderes religiosos, dizendo que ela poderia resolver vários problemas, inclusive acelerar os trâmites para cirurgias de varizes e catarata Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A "assessora mágica" de Marcelo Crivella (PRB), Márcia, caiu no gosto dos internautas. Em uma reunião (quase) secreta no Palácio da Cidade, o prefeito deu o telefone da moça a pastores e líderes religiosos, dizendo que ela poderia resolver vários problemas, inclusive acelerar os trâmites para cirurgias de varizes e catarata.
Com tantas utilidades assim, a assessora já virou meme  até mesmo funcionária daquele posto onde, segundo a propaganda, se encontra de tudo.
E deve ser isso mesmo, já que o prefeito não economizou nos elogios:
"Na prefeitura, estamos fazendo mutirão da catarata. A Márcia trabalha comigo há quinze anos. Ela conhece os diretores de toda a rede federal, Ipanema, Lagoa, Andaraí, Bonsucesso, do Fundão, ela conhece os diretores de todos os hospitais da rede municipal que eu já apresentei a ela, que já vieram e almoçaram conosco, de maneira que ela me representa em todos esses setores, Miguel Couto, Souza Aguiar, Lourenço, Salgado, Piedade e por aí afora. Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. Então se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, se os irmãos conhecerem alguém, por favor falem com a Márcia. É só conversar com a Márcia que ela vai anotar, vai encaminhar, e daqui a uma semana ou duas eles estão operando".

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