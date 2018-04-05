Assessor que trocou figurinha da Copa em votação na Alerj é exonerado

Os assessores colando figurinhas em seus álbuns Crédito: Twitter / Reprodução

O deputado estadual Carlos Osorio (PSDB-RJ) decidiu exonerar o assessor flagrado trocando figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2018 durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Em nota, a assessoria de imprensa do parlamentar destacou que o político tucano considerou o comportamento "inadequado e inaceitável".

Na tarde desta quarta-feira (4), o assessor de Osório, cujo nome não foi divulgado, foi flagrado em imagens trocando figurinhas da Copa com um assessor do deputado Tio Carlos (SDD), enquanto a deputada Martha Rocha (PDT) declarava seu voto sobre o projeto de decreto legislativo que permite a policiais civis darem aulas enquanto estão na Polícia Civil.

As imagens foram publicadas por um usuário do Twitter, às 17h49 desta quarta-feira (4), com quatro fotos e o texto: "Votação importante na Alerj hoje e os deputados ao invés de estarem trabalhando e fazendo jus ao salário superior a R$ 25 mil, estão trocando e colando figurinha da Copa do Mundo em meio à votação. Se eu falasse, ninguém acreditaria". A conta do internauta não está mais disponível na rede social.

Horas depois, também pelo Twitter, a Alerj informou que os homens nas fotos não são deputados, mas, sim, assessores parlamentares. A Casa também afirmou que, embora "não justificável", o fato ocorreu durante um intervalo da sessão.

Nesta quinta-feira (5), porém, a assessoria da Alerj reconheceu, em nota ao GLOBO, que a troca de figurinhas realmente se deu durante o debate dos parlamentares. No mesmo comunicado, a Casa informou que caberia aos deputados como lidar com a situação.