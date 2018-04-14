Assembleia tem onze bancadas de um só deputado

O levantamento leva em conta a configuração da Assembleia após a abertura das urnas, em outubro de 2014, e a configuração após o último dia 7, quando a janela partidária foi fechada. Crédito: Gazeta Online

Partindo da tese de estudiosos, a de que o excesso de partidos políticos e a falta de expressão ideológica de boa parte deles são grandes problemas da democracia brasileira, a Assembleia Legislativa acaba de se superar negativamente. Com o fim da janela partidária, período em que os deputados puderam trocar de partido, aumentou de 17 para 19 o número de agremiações com representação no plenário. Hoje, são 35 os partidos registrados na Justiça Eleitoral.

Pior: também cresceu o número de partidos que tem "bancadas" compostas por um único deputado. Eram oito líderes de si mesmos. Agora são 11.

O levantamento leva em conta a configuração da Assembleia após a abertura das urnas, em outubro de 2014, e a configuração após o último dia 7, quando a janela partidária foi fechada. Se considerado o histórico de eleições desde o final da década de 1970, quando havia apenas eleitos de MDB ou Arena, nunca houve tantos partidos representados no Legislativo capixaba.

Também é possível dizer que a Assembleia eleita em 2014 já não é mais a mesma. Só 15 dos 30 deputados eleitos continuam no mesmo partido e no Legislativo. Os demais viraram prefeitos em 2016 ou migraram para outras legendas.

Com 30 deputados de 19 partidos diferentes, significa dizer que a cada 1,58 deputados há um partido diferente. Para efeito fictício de comparação, se essa média fosse a mesma na Câmara dos Deputados, os 513 deputados federais seriam de 325 legendas distintas. Hoje, são de 25.

INTERESSES

Na janela partidária, os deputados trocam de legendas, em regra, pensando nas eleições. Buscam um partido em que terão mais facilidades para a reeleição. Em raríssimas ocasiões, pautam-se por pensamento ideológico ou pelos programas das siglas.

Para o segundo secretário da Mesa Diretora, Enivaldo dos Anjos (PSD), a "diversidade" partidária é boa. "A diversidade é sempre considerada boa. É sempre considerado como mais cabeças para pensar, mais opiniões. Na Assembleia do Estado, a tendência é ser mantido o mesmo ritmo que estamos tendo. É um ritmo satisfatório", opinou.

Para especialistas, tantas "cabeças" não são tão boas. "Não vejo lado bom nenhum. É mais uma amostra do fracasso da democracia representativa. Se olharmos os supostos programas desses partidos, não têm diferença. Não têm nem programa", analisou o historiador Rafael Simões, mestre em História Social das Relações Políticas.





Mudanças não afetaram o governismo

Na Câmara dos Deputados, o excesso de partidos cria o problema da governabilidade. O governo central acaba tendo que negociar com um número grande de parlamentares para formar uma coalizão. Como moeda, usa a oferta de cargos e de favores. Na Assembleia Legislativa, o governismo está longe de ser ameaçado.

O Legislativo capixaba é predominantemente governista e as trocas de partidos que ocorreram na janela partidária se deram do mesmo lado da mesa. Os deputados Sergio Majeski e Josias da Vitória, por exemplo, saíram de PSDB e PDT, respectivamente, para PSB e PPS. Já faziam oposição de dentro de partidos da base do governo e continuarão fazendo.

"Vejo que não vai mudar nada na Assembleia (com relação à composição de forças). Vejo ali todos os deputados com a função de trabalhar para o Espírito Santo, cada um defendendo sua bandeira. Uns mais governistas e outros não. Defendo a situação do Estado diante do restante do Brasil. Boa gestão é tudo", afirmou a hartunguista e primeira secretária da Assembleia, Raquel Lessa, que acabou de trocar o SDD pelo Pros.