Assembleia publica cassação de mandato de Almir Vieira

Na publicação, a Assembleia ainda não determinou quem assumirá a vaga deixada por Almir, que caberá a um dos suplentes da coligação entre PRP e PROS, das eleições de 2014. Como entre os candidatos mais votados, na época, houve trocas de partido,. Três deles inclusive já apresentaram requerimento à Assembleia para poder ficar com o cargo: Cláudia Lemos (PRB), que é a primeira suplente da lista, portanto a mais votada; Osvaldo Maturano (PRB), que é o sexto suplente e alega que a vaga pertenceria a ele, pois mudou de partido por justa causa, com autorização da Justiça; e José Sopriano Merçon (PRP), o nono suplente, que alega que ele é o único entre os demais que permanece no partido pelo qual disputou as eleições.