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Assembleia publica cassação de mandato de Almir Vieira

Desde a última semana, o TSE determinou que a decisão judicial que o condenou à perda do cargo fosse cumprida

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 19:09
Data: 20/02/2018 - Vitória - ES - Deputado Almir Vieira - Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa - Editoria: Política - Foto: Tati Beling/Ales Crédito: Tati Beling/Ales
Após uma semana de trâmites burocráticos, foi publicada no Diário da Assembleia Legislativa desta sexta-feira (15) a decisão da perda do mandato do deputado estadual Almir Vieira (PRP), o que significa que, a partir de agora, ele está oficialmente cassado. O ato, da Mesa Diretora da Casa, cumpre a
determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que julgou e condenou o parlamentar
, por unanimidade, por captação ilícita de recursos financeiros de campanha eleitoral.
Na publicação, a Assembleia ainda não determinou quem assumirá a vaga deixada por Almir, que caberá a um dos suplentes da coligação entre PRP e PROS, das eleições de 2014. Como entre os candidatos mais votados, na época, houve trocas de partido, já se desenha uma disputa jurídica entre os suplentes. Três deles inclusive já apresentaram requerimento à Assembleia para poder ficar com o cargo: Cláudia Lemos (PRB), que é a primeira suplente da lista, portanto a mais votada; Osvaldo Maturano (PRB), que é o sexto suplente e alega que a vaga pertenceria a ele, pois mudou de partido por justa causa, com autorização da Justiça; e José Sopriano Merçon (PRP), o nono suplente, que alega que ele é o único entre os demais que permanece no partido pelo qual disputou as eleições.
EXONERAÇÕES
Além da decisão da cassação de Almir, também foi publicada nesta sexta a exoneração dos 18 assessores de gabinete do deputado.
O advogado do deputado cassado, Ludgero Liberato, declarou que desde o início desta semana já foi apresentado um recurso com pedido de efeito suspensivo ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando que a decisão de perda do mandato de Almir Vieira não seja executada até que seja julgado um último recurso, os embargos de declaração, que estão em tramitação. No entanto, a Justiça ainda não analisou os recursos apresentados. Segundo ele, se os recursos forem acolhidos, mesmo após ele já ter saído do cargo, ele poderá voltar à função.

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