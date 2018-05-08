Assembleia Legislativa também pode discutir foro privilegiado

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A Assembleia Legislativa esboça entrar na discussão sobre a revisão do foro privilegiado para autoridades do Estado. Ontem, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) protocolou uma PEC para acabar com o foro privilegiado para todas as autoridades do Estado, nos casos de crimes cometidos no exercício das funções ou em razão delas.

Na justificativa, o parlamentar diz que a igualdade de todos perante a lei, prevista na Constituição Federal, é uma grande expectativa da sociedade capixaba e nacional.

Para a PEC prosperar, os deputados teriam que contrariar os próprios interesses. Afinal, em 2012, eles aprovaram uma emenda que ampliou o foro privilegiado deles mesmos, no Tribunal de Justiça, para qualquer caso que envolvesse suspensão ou perda dos direitos políticos ou perda da função pública.

Mas a Assembleia pode, por conta própria, alterar regras de foro especial que estão referenciadas na Constituição Federal? Enivaldo diz que sim.

Constituições

Especialistas também dizem que é possível a Assembleia fazer o debate. As Constituições dos Estados precisam sofrer os mesmos influxos que a Federal. 90% são normas de repetição obrigatória da Constituição Federal. Se a Federal está desatualizada, a mesma coisa pode ser dita com relação às estaduais. Seria de bom alvitre que o legislador fizesse alterações, comentou o professor Dalton Morais. A Assembleia ampliou o foro para vários cargos. Também poderia restringir, acrescentou Américo Bedê.

Mas haverá efeito prático? Não adianta o Estado antecipar esse debate sem saber o que vai ser decidido em Brasília, comentou o professor da FDV Anderson Santana Pedra.