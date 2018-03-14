Assembleia Legislativa do ES gasta com serviços que ninguém usa

Assembleia oferece serviços voltados para o consumidor e assistência para as mulheres Crédito: Gazeta Online

Criados no final de 2017, dois serviços oferecidos pela Assembleia Legislativa para a população ainda contam com um número de atendimentos pouco expressivo. Inaugurado no dia 21 de novembro, o Procon Legislativo atendeu até fevereiro 107 pessoas, o que dá uma média de uma pessoa (1,72) por dia. Já a Procuradoria Especial da Mulher, que iniciou os trabalhos em 12 de dezembro, atendeu 54 mulheres no período, o que também dá um atendimento por dia (1,14). Responsáveis pelos órgãos na Casa de Leis justificam, porém, que o recesso parlamentar ocorrido de 23 de dezembro até 1º de fevereiro teria contribuído para a baixa procura.

O recesso é destinado somente para os deputados e durante o período não ocorrem sessões, nem trabalho em comissões. Os demais setores funcionaram, com exceção da semana de 23 de dezembro a 1º de janeiro, quando o prédio da Assembleia passou por manutenção e nada funcionou. Também não houve expediente nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, devido ao carnaval.

Do total de atendimentos no Procon, 60 foram dados como solucionados e quatro foram encaminhados para o Juizado Especial Cível. Uma audiência de conciliação foi realizada e outra está marcada. Outros atendimentos foram registrados como pedidos de informações: 19 ao todo. Outros 18 casos, o Procon ainda aguarda que as pessoas enviem mais dados sobre suas reclamações.

A maioria das reclamações é relacionada a empresas de telefonia, financeiras, cartões de crédito, serviços como luz, água, garantias e celulares, explicou Giovana Chiabai, supervisora do órgão na Assembleia.

MULHER

Na Procuradoria Especial da Mulher, das 54 mulheres que procuraram o órgão, 46 foram atendidas e oito tiraram dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, mas pediram para não serem identificadas e não fizeram registro.

Entre as que deram andamento em seus casos, nove foram encaminhadas para um núcleo jurídico de uma faculdade em que o Procon Legislativo tem parceria e cinco foram encaminhadas para delegacias.

Tivemos neste tempo condições de auxiliar, encaminhar para as delegacias, encorajar, orientar em problemas de divórcio, Lei Maria da Penha, assédio moral e sexual, disse a deputada Janete de Sá (PMN), procuradora da Mulher.

Valéria Zachel, que é supervisora na Procuradoria, citou um exemplo para ilustrar como é o trabalho.

Em um dos casos, uma servidora pública federal estava sofrendo assédio moral e nos pediu ajuda. Fizemos a intervenção pela Procuradoria através do telefone. Ligamos para o presidente do órgão e dois dias depois ela já havia sido trocada para um setor diferente, longe do colega, disse.

A servidora poderia ter ido à delegacia, mas não queria expor o colega, a diretoria, o órgão e pediu nossa ajuda. Fizemos contato e falamos da possibilidade de fazer o registro do problema. Eles nos pediram dois dias para resolver, explicou.

Entre as atribuições da Procuradoria ainda está previsto o incentivo à participação maior de mulheres na política, o que ainda não teve tanto foco na Assembleia.

GASTO COM SERVIDORES CHEGOU A R$ 78 MIL ATÉ FEVEREIRO

Musso quer aumentar atendimento dos serviços Crédito: Tati Beling/Ales

O gasto total com servidores designados para atuar nos dois novos órgãos na Assembleia, criados no fim do ano passado, já somou, até o final do mês de fevereiro, R$ 78.456,49 no total.

Conforme dados de janeiro do Portal da Transparência da Casa, o impacto mensal tem variado de R$ 26 mil a R$ 28 mil para custear 16 funcionários.

No Procon Legislativo há ao todo 12 pessoas atuando. São dois comissionados, nos cargos de supervisor e de assessor júnior, e dez estagiários. Os salários desses servidores é de R$ 2.917,87 e R$ 4.438,63, mais R$ 1.036,84 em benefícios. Já os estagiários de ensino superior recebem R$ 901,05 de bolsa. Há pouco mais de três meses que foi criado, foram gastos R$ 57,9 mil.

Na Procuradoria da Mulher estão lotados quatro servidores: um efetivo, um comissionado, no cargo de assessor júnior, e dois estagiários. O assessor júnior, assim como o do Procon, recebe R$ 2.917,00. Já o servidor efetivo, R$ 4.215,43. Desde que foi criado, o órgão fiscalizador da violência contra a mulher já gastou R$ 20.497,42.

A maior parte desses funcionários já eram contratados pela Assembleia e foram remanejados para os novos órgãos.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso (PMDB), elogiou os servidores que atuam nos órgãos que estão funcionando na Casa de Leis e prometeu aumentar o atendimento nas próximas semanas.

Nosso pessoal é qualificado, são bons quadros técnicos e estão à disposição, disse Musso.

O QUE É OFERECIDO AO CIDADÃO

Procon Legislativo

Números

Do total de 107 atendimentos, 60 foram solucionados e quatro encaminhados ao Juizado Especial Cível.

Serviços

Maioria das reclamações é relacionada a empresas de telefonia, financeiras, cartões de crédito, serviços como luz, água e celulares.

Funcionamento

De segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Telefone: 3182-3760.

Procuradoria Especial da Mulher

Números

O serviço foi procurado por 54 mulheres, sendo que 46 foram atendidas e oito tiraram dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, mas não fizeram o registro.

Serviços

Orientação sobre divórcio, Lei Maria da Penha, como enfrentar o assédio moral e sexual. Encaminha casos de violência doméstica à Polícia Civil.

Funcionamento

De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Telefone: 3182-2246.

Endereço da Assembleia