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Aumento

Assembleia Legislativa do ES dará 5% de reajuste aos servidores

A Assembleia ainda não informou qual será o impacto do reajuste

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 21:33
Crédito: Gazeta Online
A exemplo do reajuste anunciado pelo governo do Estado aos servidores do Executivo, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público Estadual (MPES) também oferecerão 5% de reajuste aos seus funcionários.
As informações foram confirmadas pelas assessorias de comunicação das instituições. A Assembleia tem cerca de 1,4 mil servidores ativos. O Ministério Público, 670.
Em dezembro de 2017, a reboque do governo, o Poder Legislativo e MPES também concederam o abono de R$ 1 mil aos seus servidores. Decidiram pagar o benefício somente após o Executivo anunciar que o faria.
> Governo anuncia reajuste de 5% no salário dos servidores do Estado
IMPACTO
O impacto financeiro do reajuste, na Assembleia, será de R$ 5.075.632,20, de acordo com a assessoria de comunicação da Casa. O aumento será concedido aos ativos, aos inativos e aos pensionistas.
O MPES ainda não informou qual será o impacto do reajuste. Todos os reajustes, para os diversos Poderes, devem ser aprovados pelo plenário da Assembleia.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou à reportagem que não planeja enviar projeto para reajustar salários. O tribunal está em pleno esforço para controle da despesa com pessoal, perto do chamado limite máximo de gastos definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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