Assembleia Legislativa do ES dará 5% de reajuste aos servidores

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A exemplo do reajuste anunciado pelo governo do Estado aos servidores do Executivo, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público Estadual (MPES) também oferecerão 5% de reajuste aos seus funcionários.

As informações foram confirmadas pelas assessorias de comunicação das instituições. A Assembleia tem cerca de 1,4 mil servidores ativos. O Ministério Público, 670.

Em dezembro de 2017, a reboque do governo, o Poder Legislativo e MPES também concederam o abono de R$ 1 mil aos seus servidores. Decidiram pagar o benefício somente após o Executivo anunciar que o faria.

IMPACTO

O impacto financeiro do reajuste, na Assembleia, será de R$ 5.075.632,20, de acordo com a assessoria de comunicação da Casa. O aumento será concedido aos ativos, aos inativos e aos pensionistas.

O MPES ainda não informou qual será o impacto do reajuste. Todos os reajustes, para os diversos Poderes, devem ser aprovados pelo plenário da Assembleia.