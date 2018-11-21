Assembleia Legislativa dará abono de fim de ano de R$ 1,5 mil

Assembleia Legislativa: 19 comissões permanentes e provisórias realizaram 44 audiências públicas, 10 visitas técnicas, 229 reuniões ordinárias e 142 extraordinárias. Crédito: Gazeta Online

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo concederá um abono de fim de ano no valor de R$ 1,5 mil para seus 1.625 servidores (efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas). O projeto de lei que autoriza o pagamento do benefício será lido na próxima segunda-feira (26) durante a sessão ordinária na Casa, mas a assessoria já informa que o pagamento está previsto para o dia 19 de dezembro.

O anúncio é feito no mesmo dia em que o governador Paulo Hartung (sem partido) sancionou o projeto de lei 294/2018, que abre crédito suplementar de R$ 192,8 milhões para órgãos públicos, incluindo a Assembleia.

Gazeta Online, o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), já havia adiantado que o crédito adicional de R$ 2,4 milhões destinado ao Legislativo seria utilizado para pagar o abono e outros benefícios. O valor equivale justamente ao montante necessário para o repasse do benefício a todos os servidores, que totaliza R$ 2.416.200,45. O valor foi informado pela Ales, que informou que o cálculo para pensionistas é feito de forma diferente. Em reportagem publicada nesta quarta no, o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), já havia adiantado que. O valor equivale justamente ao montante necessário para o repasse do benefício a todos os servidores, que totaliza R$ 2.416.200,45. O valor foi informado pela Ales, que informou que o cálculo para pensionistas é feito de forma diferente.