Assembleia do ES vai manter o ritmo em ano eleitoral, garante Musso

Erick Musso Crédito: Ales | Divulgação

Em sessão solene realizada na tarde desta segunda-feira (5), a Assembleia do Espírito Santo abriu os trabalhos de 2018 (último da atual legislatura) sob a promessa de concluir programas e serviços internos que estão em curso, como um que digitaliza todos os processos da Casa.

Porém, em ano eleitoral, sempre surge a desconfiança dos trabalhos no Parlamento ficarem esquecidos. Levantamento feito pelo Gazeta Online, em 2016, quando ocorreram as eleições municipais, mostrou que 80% das sessões durante o período de campanha (agosto e setembro) foram derrubadas por falta de quórum. Musso, porém, garantiu que não haverá prejuízo na produtividade dos deputados desta vez. Este ano a campanha oficial inicia em 16 de agosto e segue até a véspera da eleição. O pleito está marcado para 7 de outubro.

"Teremos um ano de muito trabalho e atípico, onde teremos Copa do Mundo, passaremos por um pleito eleitoral, mas que tenho a convicção de que todos nós teremos a responsabilidade de não pararmos o serviço público em favor dos capixabas", declarou o peemedebista, que também prometeu rigor quanto ao uso da máquina pública.

"Não vamos medir esforços na fiscalização no que tange o uso da máquina pública em benefício de campanha eleitoral. Temos a certeza absoluta de que todos os colegas deputados têm a consciência da responsabilidade com seus mandatos, com suas bases, com seus aliados e companheiros, assim como com aqueles que lhes confiaram o mandato", disse.

O deputado Sergio Majeski (PSDB), por sua vez, tem entendimento contrário. Ele acredita que devido os deputados estarem mais envolvidos nas eleições este ano, o problema poderá ser maior. Em 2016, 12 dos 30 deputados concorreram, desta vez é possível que todos busquem a reeleição ou tentem outros cargos.

"Esse uso da máquina pública já vem ocorrendo o tempo inteiro. Ano eleitoral é fator complicador. Se formos pegar o retrospecto da eleição para prefeito há dois anos tivemos muitas dificuldades em realizar as sessões a partir de julho. Foi um segundo semestre quase que perdido naquele ano de 2016, então receio que talvez tenhamos esse problema agora, já que os deputados estarão diretamente envolvidos", afirmou o deputado, que também deve concorrer.

"Mas espero que não, pois é possível priorizar o trabalho na Assembleia. Há tempo suficiente nos outros dias da semana. Desejo que a Casa mostre seriedade e compromisso com a sociedade", afirmou Majeski.

Wi-FI

O tão aguardado Wi-Fi da Assembleia foi inaugurado ontem, enquanto o presidente Erick Musso discursava em plenário. Ele ainda destacou que a Casa está saindo da era analógica para a digital.

"Um servidor tinha que ir até Aracruz para buscar uma assinatura minha, hoje é possível resolver tudo com um touch e mandar a assinatura digital", disse o deputado, que ainda prevê economia com papel.

Porém, a sessão que ele presidiu foi relâmpago e não chegou a durar meia hora. Estiveram presentes o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), Sérgio Aboudib, e o chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior, representando o governo do Estado.