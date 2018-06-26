Assembleia diz que Detran não prestou orientações sobre placas

Esta é a primeira vez que a Assembleia se pronuncia oficialmente sobre o assunto Crédito: Gazeta Online

A Procuradoria da Assembleia Legislativa informou nesta segunda-feira (25) que a falta de emplacamento diferenciado nos 29 carros usados pelos deputados se deve à falta de orientação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). A explicação foi dada após o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), Domingos Taufner, determinar que a Casa explicasse os motivos da irregularidade

Esta é a primeira vez que a Assembleia se pronuncia oficialmente sobre o assunto desde que uma medida cautelar foi protocolada no TC-ES por parte do deputado Sergio Majeski (PSB) e pelo ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, há cerca de 15 dias.

De acordo com a Casa, o posicionamento do Detran-ES a respeito da situação é aguardado desde 2015, quando as placas pretas foram retiradas dos 29 carros.

"A Assembleia reitera que seguiu todas as orientações do órgão desde a suspensão cautelar do uso das placas representativas, em setembro de 2015, e que apresentou nova lista de veículos quando de novo contrato de locação, desta vez com os carros emplacados no Espírito Santo, reiterando o pedido de orientação antes apresentado, bem como solicitando a troca do cadastro das placas oficiais para então poder utilizar os veículos regularmente. Até a presente data, a Casa não recebeu resposta do órgão estadual de trânsito a respeito do tema", ressaltou a Assembleia, em nota.

O Tribunal de Contas informa que, agora, o processo seguirá para análise do relator Domingos Taufner , que pode decidir de pronto sobre o pedido da cautelar ou encaminhar o processo para manifestação da área técnica.

Por meio de nota, o diretor-geral do Detran-ES, Romeu Scheibe Neto, informou que irá se reunir com representantes da Assembleia para tratar do assunto, "visando solucionar a situação".