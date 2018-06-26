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Carros oficiais

Assembleia diz que Detran não prestou orientações sobre placas

O posicionamento da Casa foi protocolado nesta segunda-feira (25), no Tribunal de Contas do Estado

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 00:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 00:07
Esta é a primeira vez que a Assembleia se pronuncia oficialmente sobre o assunto Crédito: Gazeta Online
A Procuradoria da Assembleia Legislativa informou nesta segunda-feira (25) que a falta de emplacamento diferenciado nos 29 carros usados pelos deputados se deve à falta de orientação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). A explicação foi dada após o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), Domingos Taufner, determinar que a Casa explicasse os motivos da irregularidade.
Esta é a primeira vez que a Assembleia se pronuncia oficialmente sobre o assunto desde que uma medida cautelar foi protocolada no TC-ES por parte do deputado Sergio Majeski (PSB) e pelo ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, há cerca de 15 dias.
De acordo com a Casa, o posicionamento do Detran-ES a respeito da situação é aguardado desde 2015, quando as placas pretas foram retiradas dos 29 carros.
A mudança aconteceu após o veículo do deputado Sergio Majeski ter sido apreendido em Minas Gerais por irregularidades. Na ocasião, o parlamentar estava em um compromisso oficial no Parque do Caparaó. Com isso, todas as placas foram retiradas dos demais veículos.
"A Assembleia reitera que seguiu todas as orientações do órgão desde a suspensão cautelar do uso das placas representativas, em setembro de 2015, e que apresentou nova lista de veículos quando de novo contrato de locação, desta vez com os carros emplacados no Espírito Santo, reiterando o pedido de orientação antes apresentado, bem como solicitando a troca do cadastro das placas oficiais para então poder utilizar os veículos regularmente. Até a presente data, a Casa não recebeu resposta do órgão estadual de trânsito a respeito do tema", ressaltou a Assembleia, em nota.
O Tribunal de Contas informa que, agora, o processo seguirá para análise do relator Domingos Taufner, que pode decidir de pronto sobre o pedido da cautelar ou encaminhar o processo para manifestação da área técnica.
Por meio de nota, o  diretor-geral do Detran-ES, Romeu Scheibe Neto, informou que irá se reunir com representantes da Assembleia para tratar do assunto, "visando solucionar a situação". 
 

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