Assembleia de São Paulo aprova extinção da Dersa, pivô de irregularidades Crédito:

Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira (10), por 64 votos a 15, a extinção da aprovou nesta terça-feira (10), por 64 votos a 15, a extinção da Dersa , estatal de desenvolvimento rodoviário que está no centro de um escândalo de corrupção de governos tucanos.

A votação, que teve ainda duas abstenções, era uma das prioridades do governo João Doria (PSDB) , que tentou aval para extinguir a estatal no primeiro semestre, mas postergou seu plano em meio à resistência inicial dos deputados.

Agora, a base do tucano já está mais consolidada, sobretudo porque partidos que se dizem independentes, como Novo PSL (a maior bancada com 15 deputados), costumam apoiar privatizações.

Criada em 1969 e atualmente com 307 funcionários, a Dersa foi responsável pelos contratos do Rodoanel, dentre outras obras, mas deixou de ser encarregada de novas construções na gestão Doria.

Dersa levou à inclusão da proposta para votação no plenário sem ter passado por todas as comissões que antecedem essa etapa. A pressa de Doria para a extinção dalevou à inclusão da proposta para votação no plenário sem ter passado por todas as comissões que antecedem essa etapa.

O projeto foi apresentado em 1º de junho e aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a primeira a analisá-lo, em 14 de agosto --houve recesso em julho.

No último dia 20, passou a constar na pauta do plenário, sem ter sido aprovado nas comissões de Transportes e Comunicações e na de Finanças, Orçamento e Planejamento. O regime de urgência da proposta permite o trâmite.

A extinção da Dersa esteve em discussão no plenário em cinco sessões até ser aprovada (era preciso acumular seis horas de discussão). A maior parte desse tempo, porém, não foi gasta em debates, mas contabilizada a partir de acordo entre os líderes partidários.

"O projeto é um cheque em branco. Significa a demissão de trabalhadores da Dersa. Amigos do governador do setor privado vão passar a vender os serviços da Dersa", disse Teonilio Barba, líder do PT.

O líder de governo, Carlão Pignatari (PSDB), disse que a ideia é diminuir as despesas e favorecer os contribuintes.

Dersa poderão aderir a um plano de demissão voluntária, e as atividades da empresa serão absorvidas pela Secretaria de Logística e Transportes. Segundo ele, os empregados dapoderão aderir a um plano de demissão voluntária, e as atividades da empresa serão absorvidas pela Secretaria de Logística e Transportes.

A oposição tenta instalar a CPI da Dersa, mas para isso precisa obter aval de 48 deputados (de um total de 94).

Segundo Barba, deputados do PSDB trabalham para que a CPI não seja votada. Pignatari, por sua vez, diz que a sigla não vê problema na comissão.

A possibilidade de investigar a estatal ficou mais distante após uma manobra do PSDB em março. Os tucanos requisitaram outras CPIs à frente --foi protocolada uma para apurar, por exemplo, pet shops.

Em janeiro, Doria enviou à Assembleia, como primeiro projeto, a extinção ou fusão de seis estatais.

Como a proposta foi questionada até mesmo por partidos que defendem privatizações, Doria separou a Dersa em novo projeto, destravando a aprovação em relação às demais estatais, ocorrida em maio. Enquanto isso, foi esvaziando as funções da Dersa, como mostrou a Folha de S.Paulo.

A empresa, responsável também pela ampliação da marginal Tietê, virou alvo de suspeitas nos últimos anos associadas ao ex-diretor Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e apontado como suposto operador de propina de tucanos.

Extraoficialmente, a Dersa é considerada sob intervenção da Secretaria de Logística e Transportes na gestão Doria. A pasta rescindiu contratos das suas duas principais obras: trecho norte do Rodoanel e contornos da rodovia dos Tamoios. A Dersa presta outros serviços, como a operação de balsas no litoral.

As travessias, no entanto, não são consideradas sustentáveis pelo governo, e foram incluídas na carteira de concessões e privatizações.

PROJETO

O secretário dos Transportes, João Octaviano Machado Neto, disse na justificativa do projeto enviado que a Dersa "está em vias de ser caracterizada como empresa estatal dependente", precisando neste ano de R$ 50 milhões do Tesouro estadual para pagar despesas de pessoal e custeio.