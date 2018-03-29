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Crime

Assassinatos de Marielle e Anderson seguem sem respostas

Em reunião com deputados, delegados afirmaram que investigação avançou

Publicado em 29 de Março de 2018 às 00:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 00:14
O cartaz do Disque-Denúncia pede informações sobre o crime Crédito: Divulgação
Duas semanas se passaram desde que a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Pedro Gomes, foram assassinatos no bairro do Estácio, região central da cidade, na noite do dia 14 de março. O crime comoveu o país e ganhou repercussão internacional. Autoridades estaduais e federais montaram uma força-tarefa para dar celeridade à elucidação do caso. Apesar do esforço, algumas perguntas continuam sem respostas: Quem matou? O que motivou o ataque?
Nesta quarta-feira (28), deputados de uma comissão da Câmara se reuniu com o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, e o delegado Fábio Cardoso, no Rio, para saber sobre os avanços da investigação, que corre sob sigilo. Segundo o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, os delegados afirmaram que houve avanço na apuração, mas não divulgaram detalhes:
> Filha de Marielle Franco tatua o rosto da mãe no braço
"Eles deram indicativo que houve avanço e reafirmaram a disposição em encontrar os executores e descobrir qual foi a motivação. Os delegados citaram como exemplo casos como o da juíza Patrícia Acioli e do pedreiro Amarildo, que demoraram um pouco, mas foram elucidados", contou o deputado, que também questionou se os investigadores tinham condições materiais para dar andamento ao trabalho. "Eles disseram que estão tendo o apoio que precisam de todos os setores de inteligência", afirmou.
O porta-voz do Comando Militar do Leste, coronel Roberto Itamar, disse, por meio de nota, que "os melhores investigadores estão no caso" e que o trabalho "já está no seu nível mais rápido". Ele lembrou que o chefe de polícia, Rivaldo Barbosa, era delegado da Divisão de Homicídios (DH) da capital, antes de assumir sua atual função.

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