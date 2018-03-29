Assassinatos de Marielle e Anderson seguem sem respostas

O cartaz do Disque-Denúncia pede informações sobre o crime Crédito: Divulgação

Duas semanas se passaram desde que a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Pedro Gomes, foram assassinatos no bairro do Estácio, região central da cidade, na noite do dia 14 de março. O crime comoveu o país e ganhou repercussão internacional. Autoridades estaduais e federais montaram uma força-tarefa para dar celeridade à elucidação do caso. Apesar do esforço, algumas perguntas continuam sem respostas: Quem matou? O que motivou o ataque?

Nesta quarta-feira (28), deputados de uma comissão da Câmara se reuniu com o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, e o delegado Fábio Cardoso, no Rio, para saber sobre os avanços da investigação, que corre sob sigilo. Segundo o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, os delegados afirmaram que houve avanço na apuração, mas não divulgaram detalhes:

"Eles deram indicativo que houve avanço e reafirmaram a disposição em encontrar os executores e descobrir qual foi a motivação. Os delegados citaram como exemplo casos como o da juíza Patrícia Acioli e do pedreiro Amarildo, que demoraram um pouco, mas foram elucidados", contou o deputado, que também questionou se os investigadores tinham condições materiais para dar andamento ao trabalho. "Eles disseram que estão tendo o apoio que precisam de todos os setores de inteligência", afirmou.