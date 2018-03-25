As últimas cartadas de Lula na Justiça

Lula tenta evitar a prisão no caso do triplex, no qual foi condenado em 2ª instância Crédito: Dario Oliveira / Estadão Conteúdo

Com a decisão não usual do Supremo Tribunal Federal (STF), na última quinta-feira, o ex-presidente Lula (PT) obteve o que pode ser considerada sua primeira vitória na batalha judicial que enfrenta, após uma sequência de derrotas desde julho de 2017, quando recebeu sua primeira condenação pelo juiz Sérgio Moro.

A liminar que o impede de ser preso até 4 de abril pelo caso do triplex do Guarujá (SP), no qual responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acabou dando ao petista e a seus advogados pelo menos mais 13 dias de fôlego e pode ter sido apenas o primeiro dos mecanismos processuais a serem lançados para mantê-lo longe da prisão.

Nesta segunda-feira (26), o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) vai julgar os embargos de declaração deste processo e, após a análise do tema, o mandado de prisão já poderia ser expedido, visto que esse tipo de recurso não pode reverter a condenação que também elevou a pena de Lula para 12 anos e um mês de prisão.

No entanto, como a liminar do STF impede que a prisão ocorra até 4 de abril, quando a Corte terminará de julgar o habeas corpus preventivo de Lula, gerou-se uma teia de possibilidades processuais daqui em diante, de acordo com juristas ouvidos por A GAZETA.

Se os embargos forem rejeitados por unanimidade ou por 2 votos a 1, os próximos recursos a serem apresentados serão no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), após o acórdão do TRF-4 ser publicado, o que leva, no máximo, 10 dias.

Com a publicação, a defesa tem 15 dias para apresentar o recurso especial e o recurso extraordinário às duas Cortes, respectivamente. Nele, pode pedir que haja efeito suspensivo da execução da pena, para que Lula recorra em liberdade, de acordo com o doutor em Direito Constitucional Adib Abdouni.

Apesar do prazo de 10 dias para publicar o acórdão, geralmente ele sai antes. A defesa certamente já estará com os recursos prontos para protocolar. Não é impossível que consiga o efeito suspensivo antes mesmo de o STF voltar a julgar o habeas corpus, considera.

TRAMITAÇÃO

Já o mestre em Direito Penal pela USP e professor da FDV Jovacy Peter Filho avalia que a aposta no efeito suspensivo pode não ser uma boa estratégia, pois costuma não ter uma tramitação célere.

Ficaria até estranho se a defesa tomasse alguma iniciativa neste intervalo de tempo, se o próprio Supremo suspendeu qualquer eventual ordem de prisão até o julgamento do mérito. Não haveria necessidade, afirma.

Ele pontua que normalmente o recurso cabível para tentar impedir a execução da pena é um novo habeas corpus ao STJ  neste caso, um habeas corpus repressivo, daqueles utilizados quando se deseja libertar um preso, ao contrário do habeas corpus preventivo, já impetrado pela defesa.

MEANDROS

O professor avalia que um outro ponto intrincado pode mudar os rumos do julgamento do dia 4 pelo STF. Isso porque, se Lula receber a determinação para a execução de sua pena de prisão amanhã, o habeas corpus que está em discussão no Supremo não seria mais preventivo, e sim repressivo, e por isso ficaria prejudicado.

Os ministros podem entender que o habeas corpus perdeu o objeto e, então, não aceitarem discutir o mérito. Ou então podem considerar que, como o habeas corpus é uma medida judicial ampla, podem estender os efeitos do pedido. E esta complexidade é favorável ao ex-presidente. Quanto mais possibilidades, maiores as chances de que ele permaneça solto, analisa.

Essas brechas são possíveis devido à própria organização do ordenamento jurídico, critica o professor de Processo Penal da Ufes Marcellus Polastri.

Em países da Europa, como Portugal, os recursos aos tribunais superiores são considerados como revisão criminal: é uma ação nova que vem depois do trânsito em julgado. Ou seja, o processo se esgota realmente no segundo grau, não é rediscutido. Aqui no Brasil, pela Constituição, é mais um recurso, o que prejudica a efetividade das decisões judiciais.

O PESO DE UM EX-PRESIDENTE CONDENADO

A possibilidade de que o principal nome da esquerda brasileira em quase quatro décadas passe a cumprir uma pena de prisão em regime fechado tem provocado, pelo peso político do réu, os julgamentos com mais debate jurídico na breve história da Operação Lava Jato.

Enquanto nas decisões de primeiro e segundo graus colocou-se em questão a credibilidade de delações em uma condenação e a responsabilização de superiores hierárquicos por crimes cometidos por seus indicados políticos, agora, em fase recursal, os julgamentos têm reacendido inclusive a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) rever sua jurisprudência recente sobre o cumprimento de pena de prisão após condenação dos tribunais de segunda instância.

Todo este receio em lidar com um réu que é o primeiro ex-presidente condenado por corrupção e que, ainda por cima, tem influência no tabuleiro político, faz com que as decisões judiciais corram o risco de ter forte sabor de casuísmo, para especialistas ouvidos por A GAZETA.

São situações que, de fato, são novas para o Supremo e que têm condições de afetar o entendimento dos julgadores. Há uma preocupação de acabar interferindo de maneira decisiva no processo eleitoral e isso está sendo evidenciado em seus julgamentos, avalia o professor da FDV Jovacy Peter Filho.

Isso foi demonstrado durante o julgamento do habeas corpus preventivo de Lula pelo STF na última quinta-feira, para o cientista político e professor da PUC-Rio Ricardo Ismael.

Deixaram que a discussão sobre o futuro imediato de Lula, que tem forte carga político-partidária, se confundisse com o debate sobre a execução provisória de pena, que deveria ter um caráter abstrato. Com isso, se lançaram numa armadilha. O direito precisa de previsibilidade e estabilidade, diz.

Desembargadores do TRF-4 mantiveram condenação e aumentaram pena do petista Crédito: Sylvio Sirangelo / TRF4

MENSAGEM

No entanto, com o resultado final deste processo, há uma oportunidade do Judiciário de quebrar paradigmas sobre a eficácia das leis no Brasil e de que crimes de colarinho branco não recebem o mesmo tratamento daqueles cometidos pelos mais pobres.

Julgar um mandatário, como o ex-presidente Lula, é sim uma responsabilidade muito maior para o Judiciário. Ele é uma pessoa que representou o povo, tem uma popularidade gigantesca e tem ainda o maior número de intenções de voto. Mas tem que ser passado um recado de que ele, justamente por ser o mandatário maior, tinha uma grande responsabilidade de não ser contaminado pelo crime. Fica também uma resposta para o mundo de que a Justiça no Brasil funciona e é efetiva, comentou o doutor em Direito Constitucional Adib Abdouni.

Ciente disso, Lula segue dando declarações que politizam sua condenação. Esta semana afirmou: Acho que as pessoas que me condenaram estão mais intranquilas do que eu, sabem que fizeram uma barbárie jurídica. Ele também voltou a dizer que, se for preso, será o primeiro preso político do século XXI no Brasil.

O cientista político Ricardo Ismael frisa que ainda não é possível prever o resultado de uma prisão do petista. Ao mesmo tempo em que causará grande comoção nacional, vai implicar em dificuldades para ele ser candidato e fazer campanha, acredita.

HC DO PETISTA PODE GERAR EFEITO CASCATA

Se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir conceder o habeas corpus para Lula no julgamento do dia 4 de abril pode-se iniciar um efeito cascata em relação a outros réus, principalmente os da Operação Lava Jato, de acordo com analistas jurídicos.

O habeas corpus é um expediente utilizado quando alguém se achar ameaçado ou estiver passando por violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.

Geralmente ele é autorizado quando há ameaça, sem justa causa, à liberdade de locomoção, prisão por tempo superior ao estabelecido em lei ou sentença, prisão preventiva sem suporte legal, nulidade absoluta do processo, entre outras hipóteses.

Para o professor da FDV Jovacy Peter Filho, se Lula conseguir o instrumento, outros réus presos vão ingressar com habeas corpus no Supremo pedindo a extensão dos efeitos, como já foi feito pelo ex-ministro preso Antônio Palloci.