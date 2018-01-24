Após voto de relator, presidente do PT diz que é hora de radicalizar

Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, discursava aos apoiadores de Lula na região próxima à sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no momento em que relator do caso, desembargador João Pedro Gebran, concluiu o seu voto a favor do aumento da pena do ex-presidente para 12 anos e um mês. Gleisi afirmou que o voto já era esperado e que agora é hora de "radicalizar". "Vamos radicalizar. Não vamos sair das ruas", afirmou Gleisi.

Na hora em que foi feito o anúncio, parte dos presentes gritou palavras de ordem a favor de Lula. A presidente do PT acrescentou que Gebran seguiu o roteiro que os petistas já esperavam, "sem surpresas". Acrescentou que o relator "gastou mais de 200 páginas do seu voto para defender a sentença do (juiz Sergio) Moro".

Apesar de ter falado como se o julgamento já estivesse decidido, Gleisi disse acreditar que os outros dois desembargadores, Leandro Paulsen e Victor Laus, seguirão caminho diferente do de Gebran por serem "mais técnicos". "Espero que os votos deles sejam pela Justiça e não pela política".