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Após um ano, quais promessas do governo Casagrande saíram do papel?

Perdão aos PMs que participaram da greve de 2017, conclusão da Avenida Leitão da Silva, volta do BME, construção de um hospital... Veja em que pé estão as promessas do governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 05:00

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 05:00

O governador Renato Casagrande durante entrevista ao jornal A Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Após um ano à frente do governo do Espírito Santo, é claro que nem todas as promessas feitas por Renato Casagrande (PSB) saíram do papel - eram planos para quatro anos de gestão -, mas A Gazeta procurou saber em que pé estão tais projetos.
Em agosto de 2018, por exemplo, em uma tacada só, o então candidato ao Palácio Anchieta disse que traria de volta o Batalhão de Missões Especiais (BME) e a Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam), unidades especializadas da Polícia Militar que foram dissolvidas após a greve de 2017. Casagrande também prometeu reavaliar processos administrativos contra militares que participaram da paralisação.

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Já a conclusão das obras da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, foi uma das prioridades listadas durante a campanha e logo após a eleição. Mas Casagrande também mencionou outras obras durante a disputa eleitoral.
Listamos algumas das promessas registradas no plano de governo que foi entregue ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e mencionadas pelo próprio governador, então candidato, em entrevistas. 
Foram escolhidas por A Gazeta apenas promessas que podem ser medidas mais objetivamente. Assim, as que começam com "apoiar" ou "incentivar", por exemplo, não constam neste levantamento.  "É normal o primeiro ano ser mais devagar, mas muitos governos já começam a deixar uma marca", lembra o cientista político Fernando Pignaton.
O que já saiu do papel? O que tem previsão para sair em breve? E o que não tem nem previsão? Questionamos o governo do Estado. Eis as respostas:

Promessa: Promover a integração física e tarifária entre todos os modais de transporte  - ônibus municipais e metropolitano, BRT, aquaviário - mobilidade ativa e novas tecnologias de transporte, bicicletas compartilhadas (plano de governo).

Resposta: O Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que havia sido implantado em 2011, na primeira gestão de Casagrande, foi reinstalado no início deste ano. De acordo com o governo do Estado, de janeiro a outubro de 2019, em relação ao mesmo período de 2018, o programa resultou na redução de 16,4% no número de homicídios.
Resposta: Nem o BME nem a Rotam voltaram a funcionar.  O governo informou para A Gazeta que ainda procura um local adequado para funcionamento do BME.  Já a Rotam não voltou às atividades, ainda de acordo com o Estado,  "por conta do número de efetivos da corporação. Assim que esse assunto for resolvido, o governo voltará a discutir isso".
Resposta: O projeto Patrulha Rural, de acordo com o governo, está em funcionamento, com viaturas que atuam em todas as regiões do Estado. Na Região Metropolitana, a patrulha roda em Cariacica e Viana.
Resposta: Mudou. O governo diz que houve uma alteração na modalidade de policiamento do Patrulha da Comunidade, com a inserção das bases comunitárias móveis.
Resposta: O Ciodes Metropolitano tem previsão de ampliação e reforma para o ano de 2020, de acordo com o governo do Estado. O Ciodes Sul passou por reforma e manutenção e a previsão de entrega da obra é para este ano ainda. O Ciodes Norte está no planejamento, ainda sem previsão.
Resposta: Os PMs foram anistiados logo no primeiro mês de governo. Em janeiro de 2019, a Assembleia Legislativa aprovou projeto enviado pelo governador Casagrande que garantiu a anistia administrativa aos militares.  Assim, eles deixaram de responder a processos administrativos e até os que haviam sido expulsos retornaram à ativa. E com direito a indenização pelo período em que ficaram sem receber salários. Já na esfera penal, a anistia não vale. Para isso, somente se o Congresso Nacional aprovar uma medida neste sentido.
Resposta: A legislação mudou. A lei de promoções da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar foi sancionada em 26 de abril de 2019. O critério para a promoção de coronéis voltou a ser por antiguidade e merecimento, o tempo mínimo de permanência em um posto passa a ser de dois anos, com exceção da transição de cabo para sargento, que permaneceu um ano, além da proibição de promoções para militares que estão respondendo a processos na Justiça, exceto para os PMs que respondem por participação na greve de 2017, por conta da lei de anistia. 
Resposta: O governo diz que há previsão de concurso para 2020.
Resposta: O nome mudou. Na atual gestão, o Coordenadores de Pais passou a ser denominado Projeto Agente de Integração Escolar. O governo menciona esse projeto, no entanto, com verbos no futuro:  "o projeto Agente de Integração Escolar atenderá 39 escolas do ensino fundamental e/ou médio da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo localizadas nos territórios mapeados e assessorados pelo projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo. A faixa etária dos estudantes a serem atendidos pelo projeto é de seis a 24 anos".
Resposta: O Qualificar ES foi lançado em maio de 2019. De acordo com o governo do Estado, o programa ofereceu mais de 40 mil vagas. Foram ofertados gratuitamente cursos presenciais, semipresenciais e on-line. O programa disponibilizou apostilas para estudo, além dos materiais usados nas aulas práticas, como alimentos e maquiagem para os cursos das áreas de gastronomia e beleza. A meta da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) é de ofertar 170 mil vagas até o ano de 2022.
Promessa: O governo diz que estão sendo estudadas alternativas mais baratas e mais resolutivas. Por isso, ainda não há projeto estabelecido para implantação deste serviço.
Promessa: O Plano Estadual da Saúde do Idoso está sendo finalizado e vai abranger várias questões relacionadas ao cuidado da pessoa idosa dentro da atenção primária, secundária e terciária. A proposta é que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) seja o principal componente de formação da atenção primária e trabalhe no desenvolvimento de programas municipais. As ações serão implementadas a partir de 2020, com a estruturação dos ambulatórios de geriatria do Estado.
Resposta: Em andamento. A obra de terraplanagem foi finalizada no terreno do hospital. No dia 19 de junho, o governo do Estado lançou o edital para obras de fundação do Hospital Geral de Cariacica. A empresa que venceu a licitação é a Geologus, que iniciará a execução da fundação e realizará as contenções no terreno nos próximos dias. A obra tem prazo de execução de dez meses. A entrega do hospital será em três anos.
Resposta: É o programa Melhor em Casa, que visa oferecer atenção domiciliar ao cidadão. A Sesa pactuou com sete municípios a adesão ao programa, que começará a partir de 2020 com dez equipes multiprofissionais de atendimento. A Sesa fará um repasse financeiro de R$ 50 mil por equipe de atendimento montada. Os municípios são Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, São Mateus, Colatina, com uma equipe cada; e Serra, Vila Velha e Vitória, com duas equipes cada. O Estado financiará o serviço até a habilitação dos municípios no Ministério da Saúde.
Resposta: Sobre o BRT, são feitos ajustes nos estudos existentes e planejamento para implantação com previsão de ocorrer até 2022. A implantação do sistema aquaviário teve início com a contratação dos projetos executivos para a construção dos píeres que serão instalados, inicialmente, em quatro pontos: Prainha (Vila Velha), Enseada do Suá e Centro (Vitória), e Porto de Santana (Cariacica). Os projetos estão em desenvolvimento e devem ser concluídos ainda no primeiro semestre de 2020. Após essa fase, será feita a contratação das obras e, em paralelo, também será lançado o edital para operação dos barcos, que deve ser integrada ao Sistema Transcol.
Resposta: O edital de licitação para as obras do Portal do Príncipe já foi publicado e a previsão é que as obras comecem no ano que vem. As obras da Avenida Alice Coutinho foram retomadas. As intervenções na Leitão da Silva, José Sette e Contorno de Aroaba já foram concluídas.
Resposta: Houve a troca de tecnologia dos validadores da bilhetagem eletrônica nos sistemas Transcol e municipais (Vitória e Vila Velha) e a migração dos dados dos cartões existentes para um novo banco de dados. Isso permitiu que os cartões dos sistemas fossem integrados. Ou seja, o usuário embarca com um mesmo cartão nas linhas do Transcol ou nas linhas municipais. Na próxima fase de implantação do Bilhete Único Metropolitano, prevista para 2020, vai ocorrer a integração tarifária dos sistemas. Será possível iniciar uma viagem com uma linha do Transcol, por exemplo, e concluir essa mesma viagem com uma linha municipal pagando apenas uma tarifa

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É preciso ter transparência com o calendário

"A maioria dos governadores deixa para entregar ou inaugurar obras praticamente no final do mandato, que é para ficar fresco na memória do eleitor. A reeleição fez com que uma parte considerável dos que concorrem ao Executivo deixem para o final a entrega daquilo que prometeu. Isso é muito comum nos Estados. Mas a gente tem que avançar para uma situação em que aquilo que o político faz no exercício do mandato seja iluminado pelo que está na Constituição: a transparência. O político tem, no limite, tratado as pessoas não como cidadãs, mas como eleitoras. Depois de eleito é preciso estabelecer um calendário.  Independentemente de entregar promessa no início, no meio ou no fim do mandato, é preciso ter coerência com a prática do governo, se é uma prática republicana."

Análise

Rodrigo Prando, cientista político

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