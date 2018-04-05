Após troca no comando do partido, DEM perde primeira prefeitura

Iracy Baltar Crédito: Facebook

A prefeita do município de Montanha, Iracy Baltar, deixou o DEM para fazer parte dos quadros do PRB. Ela assinou a ficha de filiação ao partido nesta quarta-feira (04). Em 2016, o DEM elegeu quatro prefeitos no Estado.

Iracy foi secretária de Educação de Vila Velha na gestão de Rodney Miranda (PRB). O movimento dela é considerado natural. Como o ex-prefeito deixou o DEM, ela o acompanha.

Isso fez com que Rodney se abrigasse no PRB e congelasse planos de prefeitos que queriam migrar para o DEM. Agora, outros prefeitos, puxados por Iracy, podem aparecer no PRB.

NOVOS QUADROS

Nesta quarta-feira, a filiação de maior peso ao PRB foi a do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (ex-PMDB). Ao lado de Rodney, do secretário de Esportes, Roberto Carneiro (PRB), e do também deputado estadual Amaro Neto (PRB), ele anunciou a nova sigla, pela qual tentará a reeleição em outubro. . Ao lado de Rodney, do secretário de Esportes, Roberto Carneiro (PRB), e do também deputado estadual Amaro Neto (PRB), ele anunciou a nova sigla, pela qual tentará a reeleição em outubro.