Após troca no comando do partido, DEM perde primeira prefeitura

A prefeita do município de Montanha, Iracy Baltar, deixou o DEM para fazer parte dos quadros do PRB. Ela assinou a ficha de filiação ao partido nesta quarta-feira (04). Em 2016, o DEM elegeu quatro prefeitos no Estado.
Iracy foi secretária de Educação de Vila Velha na gestão de Rodney Miranda (PRB). O movimento dela é considerado natural. Como o ex-prefeito deixou o DEM, ela o acompanha.
Com a mudança no comando do DEM, agora controlado pela deputada federal Norma Ayub e pelo deputado estadual Theodorico Ferraço, a cúpula do partido deixou de ser alinhada com o governador Paulo Hartung (PMDB).
Isso fez com que Rodney se abrigasse no PRB e congelasse planos de prefeitos que queriam migrar para o DEM. Agora, outros prefeitos, puxados por Iracy, podem aparecer no PRB.
NOVOS QUADROS
Nesta quarta-feira, a filiação de maior peso ao PRB foi a do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (ex-PMDB). Ao lado de Rodney, do secretário de Esportes, Roberto Carneiro (PRB), e do também deputado estadual Amaro Neto (PRB), ele anunciou a nova sigla, pela qual tentará a reeleição em outubro.
Quem também assinou hoje a ficha de filiação do PRB foi o ex-secretário-geral do DEM Toninho Magalhães, aliado político de primeira hora do ex-prefeito Rodney Miranda.
Para cumprir o prazo de desincompatibilização, Rodney deixa até sexta-feira o comando da Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano. O também aliado dele e subsecretário da pasta, Marcelo de Oliveira, assumirá a função.