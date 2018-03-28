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Ataques

Após tiros em ônibus de Lula, deputados do PT se reúnem com Jungmann

Petistas têm dito que, se algo acontecer com Lula ou qualquer integrante da caravana, a culpa será do governo federal e do governo do Paraná
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 00:06

Publicado em 28 de Março de 2018 às 00:06

Dois ônibus do comboio petista foram atingidos por tiros nesta terça-feira, 27. Crédito: Rafael Ribeiro
Deputados do PT estão reunidos com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para cobrar providências do governo federal em relação aos ataques sofridos pela caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Dois ônibus do comboio petista foram atingidos por tiros nesta terça-feira, 27.
Petistas têm dito que, se algo acontecer com Lula ou qualquer integrante da caravana, a culpa será do governo federal e do governo do Paraná, que o partido acusa de negligência em relação à segurança do ex-presidente.
Desde que iniciou a caravana pelo Sul, na semana passada, Lula tem enfrentado protestos por onde passa. No domingo, 25, a comitiva já havia sido atacada com pedras e ovos.
O deputado Leo de Brito (PT-AC) subiu à tribuna da Câmara e anunciou que os petistas estavam cobrando providências de Jungmann. Brito disse que o PT repudia o atentado por considerá-lo uma prática de intimidação e medo, típica da ditadura.
O parlamentar chegou a dizer que houve uma tentativa de assassinato do ex-presidente Lula. Não queremos que esse processo termine com um cadáver na mesa, discursou.

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