Após ser citado em discussão do PSL, Maia evita falar em reeleição

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), evitou falar que é candidato à reeleição à Presidência da Casa após a divulgação, pelo jornal O Globo, de trocas de mensagens envolvendo seu nome em um grupo de mensagens privadas dos novos deputados da bancada do PSL. Na discussão virtual, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) entrou na discussão com a deputado Joice Hassemann e acabou revelando plano do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para influenciar na disputa pela presidência da Câmara.

O filho do presidente eleito rebateu a acusação de que o partido estaria fora das articulações do Congresso: "O PSL está fora das articulações? Estou fazendo o que com o líder do PR agora? Ocorre que eu não preciso e nem posso ficar falando aos quatro cantos o que ando fazendo por ordem do presidente. Se eu botar a cara publicamente, o Maia pode acelerar as pautas bombas do futuro governo. Por isso, quem tem feito mais essa parte é o delegado Waldir no plenário e o Onyx via líderes partidários", diz Eduardo Bolsonaro.

O filho do presidente eleito não esclarece, nas mensagens, o que anda fazendo que seria capaz de desagradar o presidente da Câmara ao ponto de deflagrar votações de pautas bombas no plenário da Casa. Maia, nesta sexta-feira em São Paulo, disse que não teve a oportunidade de ler sobre o confronto entre a deputada Joice Hasselmann e Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito. "Não tive a oportunidade de ler. Saí muito cedo hoje", disse, na saída de evento organizado pela Abiquim. Mesmo assim, Maia afirmou que o assunto se trata de "um problema interno do PSL". "Não tenho que me meter nisso", disse.

Questionado se espera o apoio do partido do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para uma futura reeleição na Casa. "Não sou candidato", afirmou, na saída de evento da Abiquim, nesta sexta-feira, em São Paulo. Segundo o deputado, ele apenas vai discutir o assunto quando "entender que tenho as condições para disputar mais uma eleição".