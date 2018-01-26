Após princípio de incêndio, plenário da Câmara é liberado por Polícia

O plenário da Câmara registrou um curto-circuito, que causou um princípio de incêndio. Algumas áreas da Câmara foram interditadas, mas está tudo sob controle Crédito: Reprodução | Twitter

Após perícia da Polícia Civil, foi desinterditado no fim da tarde desta quinta-feira (25) o plenário da Câmara dos Deputados, onde houve um princípio de incêndio nesta manhã. Salão Verde e comitê de imprensa, que também foram isolados por serem áreas próximas ao local, já estão liberados para circulação.

Por volta das 6h30 da manhã, um plantonista entrou no plenário e acendeu as luzes. Uma das lâmpadas super aqueceu e explodiu, destruindo o difusor acrílico. O material incandescente caiu sobre quatro poltronas, localizadas na área onde normalmente se sentam parlamentares de oposição ao governo Michel Temer.

O incêndio foi controlado em poucos minutos e, como o plenário estava vazio, ninguém se feriu. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou a primeira perícia. Não há prazo para conclusão do laudo oficial da Polícia Civil sobre as causas do incêndio.