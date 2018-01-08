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No Ministério do Trabalho

Após polêmica, Cristiane Brasil pede a Temer que antecipe a posse

Governo espera, no entanto, que deputada dê explicações para conter a crise
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 20:54

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 20:54

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) durante audiência pública na Câmara Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados
A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), escolhida pelo presidente Michel Temer para ocupar o Ministério do Trabalho, e que deve tomar posse na tarde desta terça-feira, ligou para Temer para checar se seria mesmo nomeada ministra, e também para pedir que a cerimônia fosse antecipada para esta segunda-feira.
A deputada está no meio de uma polêmica envolvendo processos trabalhistas e o pagamento de uma dívida a um ex-motorista, e há um temor de que um mandado de segurança possa suspender, mesmo que temporariamente, a sua posse. Apesar dos apelos, Temer disse a Cristiane que o seu nome está mantido para o cargo, mas não aceitou antecipar a data da posse.
Um grupo de advogados trabalhistas tenta suspender a posse da deputada federal na pasta. Eles entraram com pedido de liminar em várias comarcas do Rio, a mesma estratégia ultilizada para, em 2016, barrar a posse o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil de Dilma. O argumento é baseado no princípio da moralidade. Se ela infringe as leis trabalhistas, não pode ser ministra do Trabalho. Dois motoristas processaram Cristiane por não terem a carteira assinada enquanto eram empregados dela.
Assessores próximos do presidente garantem que a deputada tomará posse amanhã, mas há a expectativa de que ela dê explicações claras para conter a crise.
"A posse está mantida, mas o governo espera que ela resolva essa questão, politicamente ela tem saídas ", afirmou um aliado de Temer.
Um auxiliar mais cético ainda duvida que a deputada seja empossada ministra do Trabalho, e ironiza:
"Ela no Ministério do Trabalho é como alguém sair de Bangu e assumir a Secretaria de Segurança Pública. Sem contar que ela não é nenhuma Madre Teresa, o passado da família já condena", afirmou um assessor palaciano.
A futura ministra do Trabalho se negou, nesta segunda-feira, a fornecer os comprovantes de reembolso à funcionária de seu gabinete que tem feito o pagamento de sua dívida trabalhista. A assessoria alegou que "as movimentações bancárias da ministra Cristiane Brasil são de cunho privado".
Como o GLOBO revelou no último sábado, o dinheiro usado para pagar as parcelas de uma das dívidas saiu da conta bancária de uma funcionária lotada em seu gabinete na Câmara.

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