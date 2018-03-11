Após participar de posse no Chile, Temer embarca para Brasília

Temer veio acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Michel Temer embarcou há pouco em Valparaíso, no Chile, rumo a Brasília, após participar de posse do presidente chileno Sebastian Piñera.

Depois da cerimônia no Congresso Nacional chileno, Temer passou rapidamente no palácio presidencial de Cerro Castillo, onde foi oferecido um almoço para autoridades, apenas para mais um cumprimento.

Temer veio acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O presidente brasileiro chegou na cerimônia depois de Piñera, o que não seria o protocolo.