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Cerimônia

Após participar de posse no Chile, Temer embarca para Brasília

O presidente brasileiro chegou na cerimônia depois de Piñera, o que não seria o protocolo

Publicado em 11 de Março de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2018 às 17:59
Temer veio acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer embarcou há pouco em Valparaíso, no Chile, rumo a Brasília, após participar de posse do presidente chileno Sebastian Piñera.
Depois da cerimônia no Congresso Nacional chileno, Temer passou rapidamente no palácio presidencial de Cerro Castillo, onde foi oferecido um almoço para autoridades, apenas para mais um cumprimento.
Temer veio acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O presidente brasileiro chegou na cerimônia depois de Piñera, o que não seria o protocolo.
A razão, segundo a assessoria do presidente, foi um vento de proa intenso que atrasou em alguns minutos o pouso. Apesar disso, o presidente brasileiro antes de Michele Bachelet, agora ex-presidente chilena. Temer deve chegar a Brasília por volta das 18 horas.

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