Após ofício polêmico, filho de prefeito é exonerado no ES

exigindo que servidores comissionados da Prefeitura de Alto Rio Novo participem de eventos para prestigiar o prefeito da cidade, Luiz Américo Borel (PMDB), o secretário de Administração André Luiz Benfica Borel foi exonerado. O sobrenome não é mera coincidência: ele também é filho do chefe do Executivo municipal. Após enviar ofícioda Prefeitura de Alto Rio Novo participem de eventos para prestigiar o prefeito da cidade, Luiz Américo Borel (PMDB), o secretário de Administração André Luiz Benfica Borel foi exonerado. O sobrenome não é mera coincidência: ele também é filho do chefe do Executivo municipal.

Em nota enviada ao Gazeta Online, o prefeito ressalta que repudia esse tipo de atitude e afirma que tomará todas as providências para que os autores da "veiculação de sua imagem junto aos fatos envolvendo o então secretário municipal de Administração" sejam responsabilizados.

O DOCUMENTO

O ofício n° 04/2018, datado de 26 de março deste ano e assinado por André Luiz Benfica Borel, era dirigido a servidores comissionados, secretários e outros funcionários que "recebem hora extra". O motivo da convocação foi a "ausência de público" nos eventos da agenda do prefeito.

Por diversas vezes consecutivas, estamos observando ausência de público nos eventos realizados por esta administração e de secretários, e principalmente de funcionários comissionados, selecionados para trabalhar nesta gestão, diz o texto.

O secretário ressalta que os secretários têm consciência da "importância de prestigiar" o prefeito nos eventos e sabem da "responsabilidade e dever" de "levar público e funcionários" para as solenidades.

O tom de cobrança também é colocado de maneira muito clara por André Luiz Benfica Borel. "Faço circular este ofício para que seja cientificado no sentido de cobrar presença de todos os funcionários comissionados e os que recebem horas extras por serviços prestados em setores administrativos [...] para que possamos dar sentido às conquistas que vêm sendo realizadas, bem como forma de expressar o real sentido político de gratidão e oportunidades que lhes foram concedidos [..]".

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

"O prefeito municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, vem a público esclarecer em nota oficial:

Foi veiculada na data de 18/04/2018 matéria onde menciona que o Secretário de Administração divulgou ofício circular, no qual determina a participação dos servidores municipais nos eventos oficiais.

Esta administração repudia o ato do servidor, de forma que, assim que tomou conhecimento dos fatos, expediu o Decreto Municipal de exoneração do mesmo.

Esclarece ainda que serão tomadas todas as providências cabíveis e necessárias para a responsabilização dos autores da veiculação de sua imagem junto aos fatos envolvendo o então secretário municipal de Administração".