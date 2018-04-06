Após interditar BR 101, MST não descarta novos bloqueios no ES

Protesto do MST no Norte do Estado interdita a BR 101 entre Conceição da Barra e Pedro Canário Crédito: Divulgação/PRF

Segundo a diretora estadual do MST, Ednalva Moreira, o grupo avalia realizar interdições em outros municípios para sensibilizar o país a não aceitar a prisão do líder petista. A organização do movimento estimou um público de 200 manifestantes na rodovia, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que havia cerca de 50 pessoas compondo o ato.

"O Brasil está passando por um novo golpe. Queremos uma Justiça autônoma, que possa decidir de maneira soberana, sem ficar sofrendo pressões políticas. O povo tem o direito de escolher seu candidato, já nos tiraram os direitos trabalhistas, não podemos deixar que tirem nosso direito democrático de escolher o presidente que queremos. A manifestação é para sensibilizar as pessoas a não aceitar essa decisão antidemocrática do STF. A classe trabalhadora está se reunindo, terminamos a interdição em Pedro Canário, mas vamos retomar em outros pontos de parada no Espírito Santo. Estamos avaliando", afirmou Ednalva.

A manifestação no Norte do Estado interditou os dois sentidos da BR 101, na altura do quilômetro 29,5, entre os municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário, na manhã desta sexta-feira (06).

Uma equipe PRF esteve em negociação no local para desobstrução voluntária da via. A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou cerca de três quilômetros, nos dois lados da rodovia, ficaram congestionados. Por volta de 12h, o trânsito foi liberado no sentido Norte. O sentido Sul continua bloqueado pelos manifestantes. Há registro de lentidão no local.

PROTESTO NA UFES

confirmaram o ato #LulaLivre, em defesa do ex-presidente para esta sexta-feira (6), que se concentrará na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O presidente do PT do Espírito Santo, João Coser, e o líder da bancada na Assembleia Legislativa, deputado José Carlos Nunes,, em defesa do ex-presidente para esta sexta-feira (6), que se concentrará na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

PROTESTOS EM TODO PAÍS

O Movimento dos Sem Terra (MST) realiza uma série de atos nesta sexta pelo país como reação ao decreto de prisão de Lula. O principal foco será o fechamento de rodovias. De acordo com um líder do movimento, o objetivo é impedir a circulação em 85 estradas.