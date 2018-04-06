Após interditar BR 101, MST não descarta novos bloqueios no ES

Após encerrar uma manifestação em apoio ao ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) na BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Estado, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) não descartam interditar novos pontos de rodovias no Espírito Santo.
Segundo a diretora estadual do MST, Ednalva Moreira, o grupo avalia realizar interdições em outros municípios para sensibilizar o país a não aceitar a prisão do líder petista. A organização do movimento estimou um público de 200 manifestantes na rodovia, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que havia cerca de 50 pessoas compondo o ato.
"O Brasil está passando por um novo golpe. Queremos uma Justiça autônoma, que possa decidir de maneira soberana, sem ficar sofrendo pressões políticas. O povo tem o direito de escolher seu candidato, já nos tiraram os direitos trabalhistas, não podemos deixar que tirem nosso direito democrático de escolher o presidente que queremos. A manifestação é para sensibilizar as pessoas a não aceitar essa decisão antidemocrática do STF. A classe trabalhadora está se reunindo, terminamos a interdição em Pedro Canário, mas vamos retomar em outros pontos de parada no Espírito Santo. Estamos avaliando", afirmou Ednalva.
A manifestação no Norte do Estado interditou os dois sentidos da BR 101, na altura do quilômetro 29,5, entre os municípios de Conceição da Barra e Pedro Canário, na manhã desta sexta-feira (06).
Uma equipe PRF esteve em negociação no local para desobstrução voluntária da via. A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou cerca de três quilômetros, nos dois lados da rodovia, ficaram congestionados. Por volta de 12h, o trânsito foi liberado no sentido Norte. O sentido Sul continua bloqueado pelos manifestantes. Há registro de lentidão no local.
PROTESTO NA UFES
O presidente do PT do Espírito Santo, João Coser, e o líder da bancada na Assembleia Legislativa, deputado José Carlos Nunes, confirmaram o ato #LulaLivre, em defesa do ex-presidente para esta sexta-feira (6), que se concentrará na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
PROTESTOS EM TODO PAÍS
O Movimento dos Sem Terra (MST) realiza uma série de atos nesta sexta pelo país como reação ao decreto de prisão de Lula. O principal foco será o fechamento de rodovias. De acordo com um líder do movimento, o objetivo é impedir a circulação em 85 estradas.
Paralelamente, o MST mobilizou 20 ônibus para levar integrantes ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde o PT concentra a ofensiva contra a decisão do juiz Sergio Moro. A Frente Brasil Popular, da qual o MST faz parte ao lado de outros movimentos com a CUT e UNE, convocou atos em 16 capitais.