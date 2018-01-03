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Saúde

Após infecção, Temer deve fazer avaliações médicas diárias

Depois de alguns dias de desconforto e com febre, o presidente retirou a sonda que estava usando desde 13 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 21:52

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 21:52

Temer também despachou com a área jurídica algumas medidas como a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), que será publicada amanhã no Diário Oficial da União Crédito: Marcos Corrêa/PR
Ainda tratando uma infecção urinária e com complicações urológicas após procedimento para desobstrução na uretra, o presidente Michel Temer tenta acatar as recomendações médicas e diminuir o ritmo de trabalho, mas já avisou a auxiliares que pretende retomar a rotina no Planalto a partir de quarta-feira (3). Nesta terça-feira (2), Temer caminhou cedo e recebeu os ministros palacianos no início e no fim do dia para tratar dos temas de governo.
Temer também despachou com a área jurídica algumas medidas como a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), que será publicada amanhã no Diário Oficial da União.
Depois de alguns dias de desconforto e com febre, o presidente retirou a sonda que estava usando desde 13 de dezembro e agora, segundo auxiliares, continuará a monitorar o estado de saúde diariamente.
Apesar de ser uma possibilidade médica, auxiliares dizem que até o momento o presidente ainda não tem indicação cirúrgica - para eventual retirada da próstata - ou até mesmo uma hemodiálise, já que uma das queixas do presidente ainda continua sendo algumas dificuldades para urinar.
O presidente fará avaliações diárias e deve fazer um procedimento para dilatar a uretra e evitar novas obstruções do canal condutor da urina.
Segundo a assessoria de imprensa do Planalto, ainda não há previsão de que o presidente vá para São Paulo, mas fontes salientam que nos próximos dias é possível uma avaliação mais completa no hospital Sírio Libanês, onde ele fez a cirurgia e está sendo acompanhado pelo urologista Miguel Srougi.
Ritmo acelerado
Apesar de comum para um paciente de 77 anos, o problema urológico do presidente foi agravado por desobediência médica, ressaltam auxiliares. Temer, que deveria manter um período de descanso, retomou a agenda intensa logo depois da cirurgia e apesar de restrições médicas para viagens, por exemplo, foi no último dia 27, em solenidade no Porto de Açu, no litoral norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, o presidente relatou desconforto com a sonda.
Depois, por orientação médica e tentando amenizar o ritmo de trabalho, Temer passou a despachar no Jaburu, com os ministros mais próximos e cancelou a celebração de ano novo na restinga da Marambaia, no Rio.

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